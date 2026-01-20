Systemutvecklare (Java/.NET/Fullstack)
Systemutvecklare - Java / .NET / Fullstack
Ort: Stockholm/hybrid
Anställningsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Heltid
Om rollen
Vi söker systemutvecklare till spännande uppdrag inom vårt ramavtal, där du får arbeta med modern systemutveckling och ny teknik. Du kommer att arbeta med nyutveckling och vidareutveckling av affärs- och verksamhetssystem i agila team.
Uppdragen finns inom både privat och offentlig sektor och omfattar allt från backend-utveckling till fullstack-lösningar.
Utveckling av robusta och skalbara systemlösningar
Arbete i agila team med moderna utvecklingsmetoder
Integrationer mot externa system och API:er
Test, felsökning och vidareutveckling
Samarbete med arkitekter, testare och verksamhetKvalifikationer
Erfarenhet av systemutveckling i Java och/eller .NET
Alternativt erfarenhet av JavaScript/TypeScript och moderna ramverk
Förståelse för databaser, API:er och versionshantering
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet av DevOps, CI/CD
Erfarenhet av arbete i större organisationer
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, problemlösande och har ett stort tekniskt intresse. Du gillar att ta ansvar, samarbeta i team och samtidigt bidra med egna idéer som driver utvecklingen framåt. Du är trygg i både frontend- och backend-utveckling och brinner för att bygga lösningar som är både skalbara och användarvänliga.Så ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: rekrytering@tobedone.nu
