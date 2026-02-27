Systemutvecklare, Java
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Arbetsplatsbeskrivning
Sektionen för ärendehantering ansvarar bland annat för att utveckla ett av Polismyndighetens största ärendehanteringssystem som inkluderar det digitala medborgarmötet samt en stor del av det interna IT-stöd som används inom myndigheten. Sektionen består idag av tre grupper som har helhetsansvar i att kravställa, designa, utveckla och förvalta systemen som även innehåller flertalet integrationer mot andra system inom myndigheten. Nu söker vi systemutvecklare som vill vara med och bygga ett ärendehanteringssystem i toppklass med fokus på medborgarmötet.
Vi erbjuder:
Ett spännande uppdrag där du får vara med och göra skillnad på riktigt
En möjlighet att jobba med teknik i framkant
Goda möjligheter till personlig utveckling då vi uppmuntrar alla våra medarbetare att ständigt lära sig mer om de områden de brinner för
God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning och återhämtning genom friskvårdsbidrag på 4000kr och friskvårdstimme där du ges möjlighet att träna under arbetstid
Som statligt anställd erbjuds du även attraktiva villkor kring pension, föräldralön, m.m.
I rollen kommer du medverka i utvecklingen och kvalitetssäkringen i ett stort och prioriterat nyutvecklingsuppdrag inom Polismyndigheten. Vi bygger en IT-lösning enligt verksamhetens behovsbild, baserad på microtjänstorienterad arkitektur och applikationer utvecklade i Java och React. En spännande resa som berör både medborgare och användare internt inom Polisen.
Du kommer ingå i ett team med drivna utvecklare, uppdragsledare, kravanalytiker, samt tekniska specialister som arbetar agilt, nära verksamheten. Vi arbetat tillsammans mot effektmål som att skapa förutsättningar för en ökad rättssäkerhet, effektivare handläggning med god kvalitet och ökad nytta för medborgarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan bl.a. bestå av att:
Vidareutveckla hållbara, säkra och robusta system
Bidra till val av teknik, ramverk och arkitektur
Säkerställa hög kvalitet i arkitektur, kod och dokumentation
Vill du veta mer?
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling, i närtid, med fokus på Java och Spring Boot
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av liknande arbete i en större komplex organisation, med fördel inom rättsväsendet, som Polismyndigheten bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet av något/några av följande:
- Linux
- Jenkins
- GitOps
- MySQL
- OpenShift
- Kubernetes
- Testautomatisering, gärna med Cypress
- React
- TypeScriptDina personliga egenskaper
Som person är du duktig på att skapa struktur samt har ett flexibelt förhållningssätt till verksamhetens behov. För att trivas i rollen ser vi att du som person bidrar till bra samarbeten, kunskapsdelning och gärna kommer med egna initiativ då vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och tekniska lösningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef på: 0105639137 alt. 0105639073
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller uppdraget kontakta ansvarig HR-konsult: Hanna Bergquist, hanna.bergquist@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
För fullständig annons samt information om hur du ansöker, besök annonsen på Polismyndighetens hemsida:
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9768100