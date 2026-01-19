Systemutvecklare Java
2026-01-19
Vill du använda din kompetens som systemutvecklare till något som gör skillnad? På Livsmedelsverket arbetar vi med digitala lösningar som stödjer ett av samhällets viktigaste uppdrag - säker mat för alla. Vi söker nu en systemutvecklare med inriktning mot JAVA som vill arbeta långsiktigt med stabila, verksamhetskritiska system i en miljö där teknik och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som systemutvecklare inom Java hos Livsmedelsverket blir du en del av ett stabilt och etablerat team som arbetar med förvaltning av ett verksamhetskritiskt system. Systemet är i daglig drift och utgör ett viktigt stöd i myndighetens operativa verksamhet.
Rollen har ett tydligt förvaltningsfokus och innebär arbete med ett befintligt Java-baserat system. Du arbetar med felsökning, rättningar och vidareutveckling av befintlig funktionalitet för att säkerställa stabilitet och tillförlitlighet över tid. Arbetet sker inom tydliga ramar och med etablerade arbetssätt, vilket skapar struktur och förutsägbarhet i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
• Förvalta och säkerställa stabil drift
• Felsöka och lösa problem i produktionsmiljö
• Vidareutveckla och förbättra befintlig funktionalitet
• Arbeta med teknisk skuld och successiv modernisering
• Genomföra refaktorering och arbeta med kodkvalitet
• Arbeta med databaser och datamodellering
• Dokumentera system, lösningar och förändringar
• Följa den tekniska omvärldsutvecklingen inom området
Enheten för digitalisering och IT
Tjänsten är placerad vid enheten för digitalisering och IT, som ansvarar för att utveckla, förvalta och drifta Livsmedelsverkets IT-system.
Du ingår i ett utvecklingsteam med systemutvecklare, IT-arkitekter, testare och kravanalytiker och samarbetar nära både tekniska roller och verksamheten.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom IT eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• Minst tre års erfarenhet av Javautveckling
• Erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av befintliga system
• Erfarenhet av arbete med legacykod och modernisering
• Erfarenhet av databaser och SQL
• Goda kunskaper i Java (SE och EE)
• Goda kunskaper i Spring Framework / Spring Boot
• Kunskap om SQL och relationsdatabaser (t.ex. Oracle eller PostgreSQL)
• Kunskap om Git och versionshantering
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
• Arbete inom offentlig sektor
• Agila arbetssätt
• REST API-utveckling
• CI/CD (t.ex. Jenkins, Azure DevOps eller liknande)
• Docker och containerisering
• Engelska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du har förmåga att arbeta långsiktigt, hantera komplexa system och ta ett helhetsansvar för kvalitet och stabilitet.
Du samarbetar väl med andra, delar gärna med dig av din kunskap och har ett intresse för att förstå både teknik och verksamhet.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef David Foster. Representant för Saco-S är Shara Unneberg och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-02-08. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/00502. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för digitalisering och IT
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
