Systemutvecklare/Fullstackutvecklare
Statens institutionsstyrelse / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss är digitalisering mer än teknik - det är en möjliggörare för god vård och behandling. På It- och digitaliseringsavdelningen arbetar idag cirka 55 engagerade medarbetare varje dag med att bidra till att stärka myndighetens verksamhet.
Nu går vi in i en spännande utvecklingsfas med ett utökat uppdrag för hela myndigheten. Tillsammans driver vi den digitala transformationen med fokus på säkra, tillgängliga och moderna lösningar som gör verklig skillnad - för medarbetare, ungdomar och klienter.
Nu söker vi erfarna fullstackutvecklare som vill ta en central roll i utvecklingen av våra digitala plattformar.
I din roll som fullstackutvecklare på SiS kommer du att utveckla och förbättra interna applikationer som stödjer vår kärnverksamhet, digitalisera och effektivisera arbetsprocesser, bygga användarvänliga och hållbara systemstöd samt arbeta tvärfunktionellt i hela utvecklingskedjan - från design och arkitektur till implementation och test. Du bidrar också med din kompetens till våra utvecklingsteam där samarbete och lärande är en självklar del av vardagen. Det här är en roll där din expertis blir avgörande för att driva viktiga samhällsprojekt framåt och där du får möjlighet att påverka och skapa verklig nytta för de mest utsatta i vårt samhälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande som SiS bedömer är relevant för tjänsten
• flerårig erfarenhet som fullstackutvecklare
• mycket goda kunskaper i .NET, C#, HTML/CSS, React (eller liknande frontend ramverk), TypeScript, SQL och GIT.
• erfarenhet av att arbeta med enhetstester och automatiserade tester
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
• domändriven design och avancerad meddelandehantering
• Linux och Docker
• ärendehanteringsystem och/eller journalhantering
• integration och identitetslösningar
• CI/CD med Atlassian Bitbucket/Bamboo
Vi söker dig som är lösningsorienterad, självgående och analytisk, med en god kommunikativ förmåga. Du kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt och du samarbetar prestigelöst och professionellt med andra. Vidare ser vi att du trivs med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner och vill bidra till att driva vårt arbete framåt. Du delar våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg!
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9664979