Systemutvecklare (fullstack) med teknikintresse
Trafikverket / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Linköping
, Norrköping
, Askersund
, Kumla
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Brinner du för fullstackutveckling och smarta tekniska lösningar? Då kanske det är dig vi söker till vårt team som arbetar med passage- och tillträdesskydd!
Systemutvecklare (fullstack) med teknikintressePubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Vad gör vi?
I våra leveranser kopplade till passage- och tillträdesskydd skapar och förvaltar du lösningar som möter dagens och framtidens säkerhetsbehov. Du arbetar huvudsakligen med utveckling och förvaltning av våra applikationer - alltifrån enkla till mer avancerade låssystem, identitetshantering, ID- och kompetenskontroller med mobila enheter och mycket mer.
Hos oss arbetar du i både större- och mindre projekt, men även med förvaltning av egna utvecklade applikationer. Vi arbetar med produktionssättning i olika nätverksdomäner och tar gemensamt ansvar för drift och mjukvara tillsammans med vår driftorganisation. Vi arbetar fullstack i Microsoftplattformen med C#, .NET, SQL och MS DevOps. Vi arbetar även med Angular i vår frontend, Kubernetes, Typescript samt med olika integrationsverktyg.
Vi har ett agilt arbetssätt med ständigt fokus på utveckling och förbättring, där vi inom teamen har stora möjligheter att påverka och driva utvecklingen framåt. Att bolla idéer, innovationsförslag och våga prova, ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att tillsammans lösa våra utmaningar och jobba för väl fungerande lösningar.
Övrig information
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid (två dagar i veckan över tid).
Valbara placeringsorter för den här tjänsten är Borlänge, Göteborg eller Linköping.
#LI-Hybrid #LI-NA2
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har god problemlösningsförmåga, tar ansvar och initiativ till att söka information, samt tar de kontakter som behövs för att komma vidare i arbetet. Vi vill att du bidrar till utvecklingen i teamet och våra arbetsprocesser. Till den här rollen söker vi därför dig som har god samarbetsförmåga, där du tillsammans med dina kollegor ser både helheten och detaljer i arbetet. Vi ser att du behöver vara kommunikativ och duktig på att både lyssna in och dela med dig i dialog med andra, för att bidra till gruppen och på ett kreativt sätt lyckas omsätta användarnas behov till kvalitativa tekniklösningar.
En viktig framgångsfaktor i den här leveransen, är att du har ett genuint intresse för att lära och testa nytt! Vi vill därför att du har tidigare erfarenhet av och kan ge exempel på hur du tagit initiativ till att lära dig, testa och implementera ny teknik, i första hand i din professionella roll.
För att lyckas i arbetet behöver du även ha
flerårig, aktuell erfarenhet av att arbeta professionellt som systemutvecklare inom Microsoftplattformen (C# .NET) med SQL och erfarenhet av att utveckla frontend, gärna med Angular eftersom det är vårt primära verktyg
högskole-/YH-utbildning inom IT (ex. systemutveckling/datavetenskap), alternativt arbetat dig till motsvarande erfarenhet och kunskap inom systemutveckling som vi tillsammans bedömer som jämförbart
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är ett plus om du har aktuell erfarenhet av arbete med
Angular
enhetstestning
GIT källkodshantering
observability (gärna LGTM eller Elastic)
Azure DevOps
containerplattformar som OpenShift och/eller KubernetesSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2025:343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Christina Eriksson 0101238289 Jobbnummer
9661811