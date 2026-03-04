Systemutvecklare (Fullstack)
Agilt utvecklingsteam sökes för långsiktigt uppdrag inom systemutveckling - Sundsvall
För kundens räkning en offentlig verksamhet söker nu ett erfaret agilt utvecklingsteam som vill vara med och bidra till utvecklingen av moderna digitala tjänster och IT-system. Uppdraget innebär att stärka organisationens kapacitet inom systemutveckling och skapa bättre förutsättningar för att realisera verksamhetens strategiska mål och framtida vision.
Teamet kommer att arbeta med både vidareutveckling och nyutveckling av system och tjänster utifrån verksamhetens behov. Arbetet omfattar även förvaltning, livscykelhantering samt vidareutveckling av etablerade IT-tjänster och system i produktion. Uppdraget är en central del i att säkerställa stabila, säkra och framtidssäkra digitala lösningar.
Leveransen ska ske genom ett agilt utvecklingsteam bestående av sex till åtta konsulter motsvarande cirka sex heltidsresurser. Teamet ska inkludera två seniora systemutvecklare, en scrum master samt en resurs inom krav och test tillsammans med ytterligare tre till fyra teammedlemmar. Rollen som scrum master eller krav- och testresurs kan kombineras med annan roll i teamet, men ska vara tydligt utsedd.
Vi söker konsulter med gedigen erfarenhet av systemutveckling och agila arbetssätt. De seniora systemutvecklarna, scrum master samt krav- och testresursen ska ha kompetens som minst uppfyller grundläggande krav för uppdraget, men högre kompetensnivåer ses som meriterande. Med kompetens avses både praktisk erfarenhet och relevant teoretisk kunskap.
För att lyckas i uppdraget krävs god samarbetsförmåga och ett professionellt arbetssätt. Konsulterna behöver vara lyhörda, kommunikativa och kunna arbeta både självständigt och drivande i team. Förmåga att kommunicera på svenska är ett krav för att kunna samarbeta effektivt med verksamheten och leverera arbete med hög kvalitet.
Uppdraget planeras att starta den 1 juni 2026 och pågå till den 31 maj 2028. Uppdragsplats är Sundsvall. Den initiala omfattningen uppgår till cirka 10 200 timmar per år, vilket motsvarar ungefär sex heltidsresurser. Det finns möjlighet att utöka omfattningen under avtalsperioden.
Arbetet genomförs i en hybridmodell där leveransen sker både på plats hos uppdragsgivaren och på distans beroende på verksamhetens behov. Konsulter ska vara baserade i Sverige och förväntas närvara på kontoret minst två dagar per vecka. När uppdragets karaktär tillåter kan upp till cirka 60 procent av arbetstiden utföras på distans.
Det finns även möjlighet till förlängning av uppdraget upp till ytterligare ett år.
För att ansöka behöver du skicka in ett uppdaterat CV på svenska. Ange även tillgänglighet för uppdragsstart samt en kort motivering där du beskriver varför du är lämplig för uppdraget och hur din erfarenhet matchar uppdragets behov.
Sista ansökningsdag är den 11 mars 2026. Urval kan ske löpande vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att ansökan skickas in så snart som möjligt. Så ansöker du
