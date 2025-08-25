Systemutvecklare för underrättelsesystem
2025-08-25
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en systemutvecklare med intresse för teknik. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare för underrättelsesystem hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar och driftsätter nya system samt sköter vidareutveckling, drift och underhåll av befintliga system, i enlighet med lagar och regler om säkerhetskrav på IT-system.
I rollen som systemutvecklare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter utveckling av interna system i samråd med verksamhet och användare. Vidare kommer du agera stöd till den dagliga driften och ansvarar för den löpande förvaltningen.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse och drivs av att följa med i teknikutvecklingen.
Resor både inom och utom landet kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande områden. Alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Ett par års erfarenhet inom systemutveckling
Erfarenhet av något objektorienterat språk så som C#, Java eller Python
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom eller erfarenhet av:
Windows- och Linuxmiljöer
Programmeringsspråk så som C++ eller JavaScript
Signalbehandling eller dataflödeshantering
AI/ML-tekniker
Git, ElasticSearch och liknande produkter
Relationsdatabaser eller NoSQL-databaser
Programmering mot hårdvarunära tjänster och/eller API:er
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och arbetar strukturerat. Du angriper mer komplexa uppgifter genom att bryta ner problem i mindre beståndsdelar. Du bidrar till samarbete och förhåller dig till andra på ett öppet, professionell och tillmötesgående sätt. Vidare delar du med din av din kunskap till andra och har en nyfikenhet för att underhålla din tekniska kunskap.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-21
Referensnummer 2025FRA983-2 .
