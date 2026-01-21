Systemutvecklare för Extern Anslutning
Vill du bidraga till att Sverige Transportsystem blir säkrare snabbare och mer tillförlitligt? Hjälpare medborgare att komma fram smidigt gön t och tryggt? Och detta samtidigt som du använder din kompetens som systemutvecklare så bör du läsa vidare. Till kollegorna i vårt kontor i Sundsvall så behöver vi nu fler medarbetaer och utvecklare för att bygga starka, autonoma team som leverar kundvärde i parti och minut.
Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du att vara resursen som tar hand om en egenbyggd reverse proxylösning Trafikverket har. Det innebär att du kommer att rätta kod, felsöka systemet och driftsätta nya versioner av kod, applikation och system. Du kommer dessutom att vara den drivande faktorn i att applikation och systemmässigt komma till next level i den förmåga som denna tekniska lösning står för.
Eller kort sagt. En av de personer som ser till att förmågan fungerar nu, imorgon och tillsvidare
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"!
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en god analytisk problemlösningsförmåga och trivs med att hitta hållbara lösningar och vara nytänkande kring uppkomna problem. Du är en lagspelare som motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter på ett målmedvetet sätt och har förmågan att arbeta självständigt för att driva arbetet framåt. Som systemutvecklare krävs det att du är kommunikativ och pedagogisk samt har förmågan att förmedla och anpassa ditt budskap till mottagaren på ett enkelt sätt, både muntligt och genom tydlig dokumentation.
Vi söker dig som har;
mångårig dokumenterad erfarenhet som systemutvecklare alternativt arkitekt eller annan roll vi finner tillämplig inom området.
utvecklat webbapplikationer med Angular samt erfarenhet att använda IIS som en application reverse proxy
några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av programmering inom Microsoftplattformen (C#, .Net Framework, Visual Studio, Microsoft Internet Information Server, IIS)
goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har;
dokumenterad erfarenhet att jobba med MSSQLServer, Postgres
dokumenterad erfarenhet av att utveckla och jobba med elasticsearch för applikationer
arbetat i agila team
Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
