Systemutvecklare databasutveckling, Gävle
2026-03-25
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Utveckling och IT utgör en central del av Lantmäteriets verksamhet och är avgörande för vår långsiktiga utveckling. I nära samverkan med övriga verksamhetsområden arbetar vi med strategiska, taktiska och operativa frågor för att säkerställa att våra tekniska lösningar möter både dagens och morgondagens behov. Vi strävar efter att vara en modern myndighet där teknik och samhällsnytta går hand i hand samtidigt som vi erbjuder en kreativ och välkomnande arbetsmiljö.
Vi har flera stora intressanta och samhällsviktiga utvecklingsprojekt på gång samt en utveckling av myndighetens digitala infrastruktur. Där behöver vi dig som vill vara med och forma framtiden.
Sätt din IT-karriär på kartan!
Som systemutvecklare hos oss blir du en del av ett team med fokus på databasutveckling. Teamets huvudsakliga uppdrag är att förvalta, utveckla och framtidssäkra databassystem som möjliggör tillhandahållandet av Lantmäteriets digitala information kopplad till en specifik geografisk plats. All åtkomst till våra databaser sker via tjänster, vilket innebär höga krav på tillgänglighet, prestanda, robusthet och skalbarhet. Våra lösningar måste fungera stabilt över tid även under hög belastning. Teamet arbetar självständigt och tar ett gemensamt ansvar för planering, prioritering och genomförande av sitt arbete. Du kommer att ansvara för hela utvecklingskedjan, från kravhantering och processanalys till utveckling, test, leverans och förvaltning. Du har en nära dialog med verksamheten och ansvarar för de kontakter som krävs för att driva både ditt eget och teamets arbete framåt.
Vi värdesätter kunskapsdelning högt och ser det som en självklarhet att du bidrar till teamets gemensamma arbetssätt. Du kommer att följa etablerade ramverk och aktiv delta i det kontinuerliga förbättringsarbetet. På samma sätt stöttar teamet dig i din introduktion och vidare kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT samt tidigare arbetslivserfarenhet som systemutvecklare. Du har erfarenhet av databasutveckling och datamodellering och har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
* PostgreSQL/PostGIS
* Transaktionsintensiva system med stora datamängder
* Agila arbetssätt och versionshantering, exempelvis Git
* Linux
* Utveckling i Python och/eller Java
* Kravanalys
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är kreativ och ser utanför boxen. Du tänker i nya banor och hittar nya vägar framåt på de utmaningar som uppstår. Du står upp för dina åsikter men är samtidigt samarbetsorienterad och hänsynstagande och ser till att hitta lösningar som bygger på gemensam nytta. Vidare är du lösningsorienterad och analytisk samt har förmåga att se logik och samband i komplex information. Du har även förmåga att hantera stress på ett konstruktivt sätt och kan bibehålla ett gott humör även under press och vid motgång. Rollen kräver även att du håller dig à jour och omvärldsbevakar inom din profession.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311273-2026-3".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888) Arbetsplats
Lantmäteriet, UIT Kontakt
Funktionschef Systemutveckling
Stina Berg 026-63 36 05
9817691