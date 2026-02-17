Systemutvecklare C# .NET
2026-02-17
We<skill> söker nu ett antal seniora systemutvecklare med start i ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Skellefteå! Om du motiveras av att kunna vara en del i att utveckla avancerade digitala lösningar med tydlig samhällsnytta så läs mer nedan!
Erbjudande
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en början i ett långsiktigt projekt. Vi erbjuder vidare en skräddarsydd löne- och förmånsmodell där du har möjlighet att välja mellan olika upplägg beroende på var i livet du befinner dig, oavsett val är du med och sätter din löne- och förmånspaketering utifrån dina önskemål.
Du blir del i ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen, en möjlighet att påverka och vara del i utvecklande resa framåt!
Information om uppdraget
Du kommer att ingå i ett nyskapat team som har som huvudsaklig uppgift att utveckla ny programvara och underhålla redan släppt funktionalitet enligt de prioriteringar som anges av produktägaren. Vår kund strävar efter ökad automatisering på alla nivåer i utvecklingscykeln och du kommer att bidra till denna resa tillsammans med ditt team. Kundens produkt och lösningar bidrar till att effektivisera verksamheter, stärka informationsflöden och skapa robusta digitala infrastrukturer som människor och organisationer förlitar sig på varje dag.
Som Systemutvecklare blir du en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar med komplexa, verksamhetskritiska system. Du är med genom hela utvecklingskedjan - från kravanalys och arkitektur till implementation, test och förvaltning.
Du kommer att:
Utveckla och vidareutveckla skalbara och säkra systemlösningar
Arbeta med modern teknikstack i agila team
Bidra till arkitekturella beslut och teknisk innovation
Säkerställa hög kvalitet, prestanda och stabilitet
Samarbeta nära produktägare, UX, test och andra utvecklare
Vi söker dig som
Teknikstacken nedan ser vi gärna att du täcker in så mycket som möjligt av:
Microsoft .NET (C#)
Microsoft SQL Server
REST-baserade API:er
API Gateway-lösningar
Kvalitativ och effektiv i skapandet av dokumentation
Flytande svenska + engelska i tal och skrift för dokumentation
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av molnbaserade lösningar, CI/CD, containerteknik eller arbete i miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Skellefteå
Kontakt: Per Bleckberg, 072- 245 92 88, per.bleckberg@weskill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7248097-1847483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
(org.nr 559324-8130), https://karriar.weskill.se
Trädgårdsgatan 8 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Kontakt
Per Bleckberg per.bleckberg@weskill.se 072-245 92 88 Jobbnummer
9748768