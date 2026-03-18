Systemutvecklare C++
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam hos en samhällsviktig aktör inom energisektorn. Teamet levererar löpande ny funktionalitet och förbättringar till verksamhetens användare, samtidigt som applikationen vidareutvecklas och moderniseras för framtida analysbehov.
Här arbetar du både med nya och äldre delar av kodbasen i en tekniskt bred miljö där kvalitet, testbarhet och tydlig dokumentation är centralt. Tekniker i uppdraget omfattar bland annat C/C++, Python, CMake, Git, Azure DevOps, GitLab, SonarQube, Xray, Artifactory, SQL och Linux RHEL9.
ArbetsuppgifterDelta i teamets sprintplanering.
Ta fram lösningsförslag tillsammans med utvecklingsteamet.
Implementera förändringar i applikationens kodbas.
Skriva lättförståelig kod med hög kvalitet.
Utveckla enhets- och integrationstester.
Bidra till robusta, användarvänliga, testbara och väldokumenterade lösningar.
Stämma av arbetet kontinuerligt med teamet för att bygga gemensam kunskap.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet under senaste 8 åren av professionell systemutveckling, varav minst 3 år med C++.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under senaste 5 åren med Python.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under senaste 5 åren av arbete i Linux.
Förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta väl i team.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 1 års arbetslivserfarenhet från elnätföretag, exempelvis TSO eller regionnätbolag.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att utveckla, deploya eller drifta applikationer på container-plattformar såsom Red Hat OpenShift och Kubernetes eller likvärdig plattform.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom API:er och kommunikationsgränssnitt såsom REST, fastAPI och websockets eller likvärdigt kommunikationsgränssnitt.
Minst 1 års erfarenhet av att skapa och underhålla CI/CD-pipelines i Azure DevOps och/eller GitLab.
Minst 1 års erfarenhet av Ansible för automatisering eller konfigurationshantering.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7413262-1901152".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
