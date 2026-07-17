Systemutvecklare, Backend & Plattform (C#/.Net)
Maxkompetens Sverige AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-07-17
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På IGT i Växjö utvecklar vi inte bara spel - vi utvecklar systemen som får dem att fungera. Nu söker vi dig som vill arbeta med backendutveckling, tekniska integrationer och plattformslösningar i en internationell miljö med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment. I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum.
Nu söker IGT i Växjö en systemutvecklare som vill vara med och vidareutveckla plattformen som våra spel körs på.
Här utvecklas både spel och de system som driver dem - från backend och integrationer till funktionalitet som kommunicerar med spelplattformar och hårdvara.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare på IGT arbetar du med backend- och plattformsutveckling i C#/.NET och spelar en viktig roll i att säkerställa att våra spel fungerar stabilt, säkert och effektivt på marknader över hela världen.
Du arbetar inte primärt med själva spelen, utan med de system och den plattform som gör spelen möjliga. Det kan handla om kommunikation mellan olika system, integrationer, hantering av speldata, transaktioner, konfigurationer och funktionalitet som kommunicerar direkt med hårdvara i våra spelautomater.
Rollen är bred och varierad med många kontaktytor och en stor teknisk bredd.
Du kommer bland annat att:
• utveckla och vidareutveckla backend- och plattformslösningar i C#/.NET
• arbeta med integrationer och kommunikation mellan olika system
• utveckla funktionalitet kopplad till transaktioner, speldata och konfiguration
• arbeta nära hårdvarunära system och kommunikation mot spelplattformen
• bidra till förbättrad kodkvalitet, arkitektur och tekniska arbetssätt
• samarbeta med utvecklare, testare och andra tekniska specialisterProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för systemutveckling och som tycker att det är minst lika spännande att förstå hur olika system samverkar som att skriva själva koden.
Du har goda kunskaper inom C# och .NET och trivs med att analysera problem, felsöka och förstå tekniska flöden från databas till applikation och integration.
Vi tror att du har erfarenhet och intresse av något av följande:
• backendutveckling i C#/.NET
• API:er och integrationer
• databaser och datamodellering
• systemarkitektur och tekniska flöden
• felsökning och problemlösning i komplexa systemmiljöer
C++, SQL och erfarenhet av hårdvarunära utveckling är meriterande.
Det viktigaste är att du har ett starkt tekniskt driv, vill utvecklas och tycker om att förstå hur system fungerar på djupet.
Vi erbjuder dig
Hos IGT får du arbeta med affärskritiska system i en global organisation där tekniken står i centrum. Samtidigt är Växjökontoret något av det bästa av två världar: ett mindre team med korta beslutsvägar, nära samarbete och stor möjlighet att påverka.
Här utvecklas både spel och de system som driver dem, ofta i projekt med högt tempo och tydliga leveranser. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning, samarbete och teknikintresse är en naturlig del av vardagen.
Utöver det tekniska erbjuds en stark gemenskap med återkommande aktiviteter, kickoffer, sommar- och julavslutningar samt en företagskultur där det är nära till både kollegor och beslutsfattare.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktanställning hos IGT, tillsvidare eller provanställning.
IGT samarbetar med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på tel: 0733-20 56 35 eller e-post: nathalie.stjarned@maxkompetens.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Ansök via länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö och Kristianstad.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
IGT Sweden Interactive AB Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
10004986