Systemutvecklare
2026-03-12
På Bit Addict jobbar vi med problemlösning, på riktigt.
Här väger teknik, nyfikenhet och konsultmässighet lika tungt. Vi gillar svåra problem, smarta lösningar och människor som faktiskt bryr sig om kvalitet. Såväl i kod som i samarbete med kollegor och kunder.
Vi är 25 st civilingenjörer som söker efter en efterlängtad ny kollega!
Det här kommer du göra:
Lösa komplexa tekniska problem på riktigt (inte bara flytta buggar mellan backloggar).
Ta tekniskt ansvar i uppdrag med hög komplexitet.
Växla naturligt mellan kod, arkitektur och dialog med kund i ditt uppdrag.
Sätta dig in i nya system, domäner och verksamheter snabbt.
Ha roligt, utvecklas och bygga starka samarbeten med kollegor och kunder.
Vem vi söker:
Du är en trygg, erfaren och vass utvecklare som:
Är civilingenjör med 8+ års erfarenhet eller högskoleingenjör med 10+ års erfarenhet.
Pratar flytande svenska och engelska.
God kommunikationsförmåga, initiativtagande, självständig men samarbetsorienterad.
Är van att jobba nära både teknik och verksamhet.
Teknisk erfarenhet vi värderar högt för denna roll:
Bred teknisk kompetens med tyngd mot backend och avancerad problemlösning.
Erfarenhet av flera programmeringsspråk och teknologier.
Har mycket god förståelse för objektorienterad programmering och systemutveckling.
Det viktigaste är inte exakt vilka språk du kan, utan hur du tänker, strukturerar problem och bygger hållbara lösningar. Vi älskar att lösa problem med kod.
Varför Bit Addict?
Vi är kräsna med teknikval och uppdrag.
Vi tror på frihet under ansvar.
Du är ingen "resurs". Du är vår kollega.
Hög teknisk nivå, låg prestige.
Ett bolag där det är helt okej att vara nördig, nyfiken och rak.
Fokus på långsiktighet, kvalitet och rimliga förväntningar.
Låter det som något för dig?
Perfekt. Hör av dig så tar vi en kaffe eller ett första samtal.veronica.lilja@bitaddict.se
072 703 75 37
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
