Systemutvecklare
Combitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en erfaren systemutvecklare med en passion för att skapa framtidens teknik inom försvarsindustrin? Combitech i Stockholm erbjuder dig möjligheten att arbeta med avancerade lösningar i en högteknologisk miljö. Vi söker seniora systemutvecklare som vill ansluta sig till vårt innovativa team och bidra till banbrytande projekt där säkerhet och teknik möts.
Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar och möjligheter. Vi är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2 500 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
* Arbeta som konsult hos våra kunder alternativt in-house på Combitechs kontor i Alvik, ofta i team tillsammans med andra kollegor.
* Utveckla säkra och avancerade produkter som löser komplexa tekniska problem med fokus på säkerhet och innovation.
* Arbeta med integrerade mjukvarusystem som hanterar känslig information och ställer höga krav på säkerhet.
* Delta i olika projektfaser, från att förstå kundens behov till att utveckla och testa lösningar.
* Utforma krav och specifikationer i nära samarbete med andra utvecklare för att säkerställa att lösningarna uppfyller kundens behov.
* Arbeta testdrivet, skriva enhetstester och utveckla utifrån ett testperspektiv för att säkerställa kvalitet och funktionalitet av systemet.
* Skriver robust, testbar och underhållbar kod och delta aktivt i code reviews.
* Samarbeta med produktägare, projektledare och kundrepresentanter genom hela utvecklingsprocessen för att skapa värde och leverera högkvalitativa lösningar.
Vi söker dig som
* Har relevant utbildningsbakgrund: exempelvis inom datateknik eller systemutveckling.
* Har arbetat med tekniker, verktyg och språk som exempelvis Java, C#, .NET samt Linux-miljö.
* Kan designa funktioner, metoder och grundläggande arkitektur från grunden, både skriva if's och förstå kontexten.
* Är analytisk och lösningsorienterad och ett bra kvalitetsdrivet tänk, med förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska system.
* Är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och trivs med att dela kunskap och utvecklas tillsammans med kollegor.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag pga julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Omfattning: Heltid
Start: så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Kontaktperson
Petra Charlotte Arrenäs, petracharlotte.arrenas@combitech.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9653649