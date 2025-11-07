Systemutvecklare

Hirely AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-07


Är du en skicklig systemutvecklare som brinner för att skapa smarta och hållbara tekniska lösningar? Vill du arbeta i en modern och innovativ miljö med fokus på utveckling, kvalitet och samarbete? Då kan detta vara rollen för dig!

Om rollen

Som Systemutvecklare kommer du att arbeta med design, utveckling och förvaltning av systemlösningar som är centrala för verksamheten. Du blir en del av ett agilt team där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.

2025-11-07

Dina arbetsuppgifter
Utveckla, förbättra och underhålla system och applikationer

Delta i hela utvecklingskedjan, från kravanalys till implementering och test

Samarbeta med utvecklingsteam, produktägare och andra intressenter

Bidra till god kodkvalitet genom dokumentation, kodgranskning och testning

Identifiera förbättringsområden och föreslå tekniska lösningar

Vi söker dig som

Har minst 3 års erfarenhet som systemutvecklare

Har goda kunskaper i objektorienterad programmering (ex. C#, Java eller Python)

Är van vid agila arbetssätt (Scrum/Kanban)

Har erfarenhet av databaser, API:er och molntjänster (Azure, AWS eller liknande)

Är en lagspelare som också trivs med självständigt arbete

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi erbjuder

En heltidstjänst i ett teknikdrivet och växande företag

Utvecklingsmöjligheter och chans att påverka framtidens IT-lösningar

Flexibelt arbetssätt med möjlighet till hybridarbete

Konkurrenskraftiga villkor, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner

Ett engagerat team med fokus på samarbete, innovation och trivsel

Om anställningen

Ort: Stockholm

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Staffio

9593002

