Systemutvecklare
Hirely AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en skicklig systemutvecklare som brinner för att skapa smarta och hållbara tekniska lösningar? Vill du arbeta i en modern och innovativ miljö med fokus på utveckling, kvalitet och samarbete? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som Systemutvecklare kommer du att arbeta med design, utveckling och förvaltning av systemlösningar som är centrala för verksamheten. Du blir en del av ett agilt team där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Utveckla, förbättra och underhålla system och applikationer
Delta i hela utvecklingskedjan, från kravanalys till implementering och test
Samarbeta med utvecklingsteam, produktägare och andra intressenter
Bidra till god kodkvalitet genom dokumentation, kodgranskning och testning
Identifiera förbättringsområden och föreslå tekniska lösningar
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som systemutvecklare
Har goda kunskaper i objektorienterad programmering (ex. C#, Java eller Python)
Är van vid agila arbetssätt (Scrum/Kanban)
Har erfarenhet av databaser, API:er och molntjänster (Azure, AWS eller liknande)
Är en lagspelare som också trivs med självständigt arbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett teknikdrivet och växande företag
Utvecklingsmöjligheter och chans att påverka framtidens IT-lösningar
Flexibelt arbetssätt med möjlighet till hybridarbete
Konkurrenskraftiga villkor, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Ett engagerat team med fokus på samarbete, innovation och trivsel
Om anställningen
Ort: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9593002