Systemutvecklare - Fullstack
2026-01-15
Vi söker erfarna Fullstackutvecklare (5+ år)
Bli en del av Qronos - där teknik möter människan
Om rollen
Vill du utveckla lösningar som gör skillnad inom bank, finans, försäkring, fintech och andra spännande branscher? Som fullstackutvecklare på Qronos arbetar du i agila och tvärfunktionella team med både nyutveckling och modernisering av affärskritiska system. Projekten spänner från självbetjäningstjänster och digitala kanaler till affärskritiska interna system.
Du kombinerar backendutveckling i C#/.NET med frontendutveckling i moderna ramverk som React, Vue.js eller Angular. Du bygger mikrotjänster och API:er, integrerar SQL- och NoSQL-databaser och designar serverlösa lösningar i molnet (t.ex. Azure Functions eller AWS Lambda). Du säkerställer tillgänglighet enligt WCAG, använder CI/CD och Infrastructure-as-Code (Terraform, Ansible) i Azure DevOps och Git och arbetar gärna med automatiserad testning (xUnit, Moq). I vissa projekt kan du även få möjlighet att experimentera med cross-platform app-utveckling (React Native) samt ha grundläggande förståelse för iOS (Swift) och Android (Kotlin).
Hos oss är självledarskap, samarbete och stort ansvarstagande centrala värden. Du får vara med och påverka arkitektur, teknikval och arbetssätt och tillsammans med kollegor ta våra leveranser till nästa nivå - från kodkvalitet och loggning till DevOps och säker drift.
Vad vi söker
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Minst 5 års erfarenhet som fullstackutvecklare.
• Djup kunskap i C#/.NET
• Gedigen erfarenhet av JavaScript/TypeScript-ramverk (React, Vue.js eller Angular) samt Node.js.
• Erfarenhet av SQL-databaser; kunskap i NoSQL (Cosmos DB, MongoDB) är meriterande.
• Arbetat med REST- och Web API:er, mikrotjänstarkitektur och serverlös utveckling.
• Vana att använda CI/CD och versionshanteringsverktyg (Azure DevOps, Git) samt Infrastructure-as-Code.
• God förståelse för agila arbetssätt (Scrum, Kanban) och erfarenhet av tvärfunktionella team.
• Flytande svenska och/eller engelska; ytterligare språk är meriterande.
Extra plus om du:
• Har erfarenhet av Domain-Driven Design (DDD), CQRS, SOLID-principer eller verktyg för code quality och tracing.
• Har arbetat med Terraform, Apache/nginx, Bash/SSH eller AEM Release Management.
• Har erfarenhet av cross-platform apputveckling (React Native), CI/CD-verktyg som GitHub Actions samt testautomatiseringsramverk (Cypress, Robot Framework, xUnit).
• Har bakgrund inom reglerade branscher (bank, försäkring, fintech) och förstår deras komplexa affärslogik.
Om dig
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i din tekniska kompetens. Du tar stolthet i ditt hantverk, skriver ren och testbar kod och ser till helheten - från arkitektur och infrastruktur till användarupplevelse och prestanda. Du gillar att samarbeta, kommunicera och dela med dig av kunskap, och du trivs i miljöer där man navigerar komplexa domäner och snabbt lär sig nya tekniker. Du är självgående men samtidigt en lagspelare som tar ansvar för leveranserna och målen.
Om Qronos
Qronos är din betrodda partner inom IT-konsulttjänster, specialiserat på mjukvaruutveckling, kvalitet och agilt ledarskap. Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som sträcker sig från tech-startups till stora företag. Vår styrka ligger i människor - vi kopplar samman kunder med rätt kompetens från vårt stora nätverk av experter. Med konsulter baserade i Malmö och en multi-industry delivery erbjuder vi ett jordnära och ödmjukt arbetssätt, kundfokus samt nyfikenhet och öppenhet. Vår filosofi är att kombinera beprövade teknologier med erfaret ledarskap för att hjälpa företag att växa effektivt och hållbart.
Hos oss får du:
• Stöd i din kompetensutveckling och konsultresa.
• En inkluderande kultur där vi värnar om både prestation och trivsel.
• Snabba beslutsvägar och nära dialog med ledningen.
• Ett starkt team med skandinavisk arbetskultur, pålitlighet och kommunikation i fokus.
Ansök nu!
Skicka ditt CV och en kort motivering till jobb@qronos.se
. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Notera att vi undanber oss kontakt från annonssäljare och rekryteringsbolag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@qronos.se Omfattning
