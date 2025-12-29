Systemtekniker Windows och Linux
2025-12-29
Eccera är just nu på jakt efter erfarna systemtekniker inom både Linux och Windows. Vi ser att du har lång erfarenhet av drift och förvaltning av IT-system. Behovet finns hos ett flertal av våra kunder i Stockholm och som IT-konsult hos Eccera får du möjlighet att utvecklas genom rotation av uppdrag samtidigt som du har en trygg anställning hos oss under tiden.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Uppdragen hos våra kunder för dig som Systemtekniker omfattar i huvudsak drift, underhåll, förvaltning och utveckling av IT-system - både i Windows- och Linux-miljö. I gruppen ingår förutom andra systemtekniker även systemutvecklare och testare.
Exempel på uppgifter:
Du ansvarar för drift och förvaltning av IT-system hos våra kunder.
Arbetar med installation, konfiguration och underhåll av servrar och nätverk, samt övervakning av systemens prestanda och säkerhet.
Hanterar felsökning, uppdateringar och säkerhetskopiering för att säkerställa en stabil och säker IT-miljö.
Samarbetar med kunder för att optimera systemlösningar och stödja deras tekniska behov.
Exakt hur rollen ser ut i detalj varierar självklart från kund till kund.
Din profil och kvalifikationer
Hög kompetens och minst fyra års arbetslivserfarenhet av applikationsdrift på Windows-servrar i stora miljöer (över 400 klienter)
Hög kompetens och minst fyra års arbetslivserfarenhet av applikationsdrift på Linux-servrar i stora miljöer (över 400 klienter)
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med webbservrar, exempelvis IIS, Apache, Nginx m.m, i stora miljöer (över 1000 klienter)
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av scripting, exempelvis Powershell, Bash, Python m.m, i stora miljöer (över 1000 klienter)
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av SQL i stora miljöer (över 1000 klienter)
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av DNS, TCP/IP, brandväggar, routing och felsökning i stora miljöer (över 1000 klienter)
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com Jobbnummer
9665460