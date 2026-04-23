Systemtekniker Till Sbvt I Bromölla!
2026-04-23
Vill du arbeta med teknik som har verklig betydelse för samhället? Som systemtekniker på SBVT får du en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet där IT och OT möts. Här blir du en viktig del i arbetet med att säkra och utveckla hållbara VA-lösningar för framtiden i en roll där din kompetens gör skillnad varje dag!
Roll och ansvar
I rollen som systemtekniker arbetar du med drift, förvaltning och vidareutveckling av vår IT- och OT-miljö. Du är med och implementerar tekniska lösningar som skapar verksamhetsnytta och bidrar till en stabil, säker och modern IT-plattform. Vi står inför ett långsiktigt säkerhetslyft, bland annat kopplat till Cybersäkerhetslagen (NIS2), vilket innebär att säkerhet är ett naturligt och viktigt inslag i det dagliga arbetet. Du är en viktig del av organisationens långsiktiga digitaliseringsresa med fokus på att säkra, utveckla och modernisera hållbara VA-lösningar inom våra fyra kommuner. Arbetet är omväxlande och verksamhetsnära, med fokus mot produktionsnära system (OT), och upprätthålla en stabil IT-driftmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och förvaltning av Windowsbaserade server- och klientmiljöer
Utveckling och förvaltning av Microsoft 365-miljön
Arbete med virtualisering (Hyper-V) och hybridlösningar
Nätverk och kommunikation kopplat till produktionsnära system (OT)
Bidra till förbättringar inom IT- och informationssäkerhet, struktur och automatisering
Medverkan i både mindre förbättringsinitiativ och större utvecklingsprojekt
Din bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig som trivs i en bred och ansvarsfull roll som systemtekniker, där du får möjlighet att kombinera operativt arbete med utveckling och kontinuerliga förbättringar. Du har en eftergymnasial utbildning inom ett relevant område och/eller flera års erfarenhet av arbete som systemtekniker eller i en liknande roll. Vi ser även gärna att du har god förståelse för IT-säkerhet.
För att lyckas i rollen har du goda kunskaper inom:
Windows Server
Microsoft 365
Nätverk
Enhetshantering
Det är extra meriterande om du även har kunskap om:
BI och datadriven analys
AI och automation
Integrationslösningar
Som person är du analytisk, strukturerad och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Du drivs av att förbättra och förenkla samt att bygga långsiktigt hållbara lösningar. Du är lösningsorienterad och nyfiken, med god förmåga att samarbeta och kommunicera med både tekniska och icke-tekniska kollegor. Vidare har du förmågan att omsätta verksamhetens behov till välfungerande tekniska lösningar. Du behärskar svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att drifta vatten och avloppsanläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 52 000 invånare och ca 15 000 kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT sköter. Här ingår, förutom över 180 mil VA-ledningar, 16 vattenverk och 15 avloppsreningsverk. SBVT har idag ca 60 anställda och en omsättning på ca 280 Mkr/år. Syftet med bolaget är att ha en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.
Hos SBVT erbjuds du:
Ett bolag med korta beslutsvägar och nära till kollegorna
En samhällskritisk och långsiktig verksamhet
Stor möjlighet att påverka teknikval, metoder och arbetssätt
Ett fritt och omväxlande arbete där du ofta ställs inför nya utmaningar
Trygg och stabil arbetsgivare
I denna rekrytering samarbetar SBVT med Experis, som är en del av ManpowerGroup. Ansökan sker via www.experis.se
och med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl. Urval och intervjuer sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Flygare på 070-255 71 43 eller via mejl jenny.flygare@se.experis.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Bruksgatan 1
)
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sbvt Kontakt
Jenny Flygare Jenny.Flygare@se.experis.com
9872997