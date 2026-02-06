Systemtekniker till IT-avdelningen
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen / Supportteknikerjobb / Kiruna Visa alla supportteknikerjobb i Kiruna
2026-02-06
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet, teknisk kompetens och personlig utveckling. Hos oss får du arbeta i en spännande och utvecklande miljö med möjlighet att använda och utvecklas inom de senaste teknikerna och systemen.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner, samt goda möjligheter till vidareutbildning och professionell utveckling. Du får även möjlighet att påverka ditt arbete, både när det gäller arbetsuppgifter, arbetssätt och rutiner.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kunnig IT-systemtekniker med expertis inom behörighetshantering och teknisk applikationsdrift. I rollen som IT-systemtekniker kommer du att arbeta nära våra interna kunder och med våra övriga medarbetare för att säkerställa en smidig drift av verksamhetens applikationer och en effektiv hantering av behörighetsstyrning för våra system och applikationer.
Ansvarsområden:
* Anpassa, konfigurera och administrera våra tekniska plattformar för behörighetshantering med tillhörande kopplingar till andra system och applikationer.
* Med hjälp av MDM-system övervaka, underhålla och versionshantera applikationer för att säkerställa att dessa lever upp till verksamhetens krav på konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.
* Diagnostisera och lösa tekniska problem relaterade till applikationsdrift.
* Samarbeta med övriga systemtekniker, infrastrukturtekniker, arbetsplatstekniker, vår IT-Servicedesk, leverantörer och andra intressenter för att införa lösningar, anpassningar och förbättringar.
* Att inom adekvata teknikområden och i egenskap av teknisk specialist vägleda och stödja kommunens kärnverksamhet vid upphandlingar, anpassningar och integrationer samt vid kontakt med leverantörer och andra tekniska intressenter.
* Dokumentera och rapportera tekniska lösningar och arbetsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet, samt 510 års erfarenhet av liknande roller. Du har goda kunskaper inom behörighetsstyrning och hantering av användarkonton och autentisering, och är trygg i teknisk drift och förvaltning av applikationer.
Du har god förmåga att felsöka och lösa problem på ett strukturerat sätt och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Rollen kräver att du har stark kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du har kunskap inom flera av följande tekniska plattformar:
* Microsoft Active Directory
* Microsoft Configuration Manager (SCCM) och Intune
* Entra / Entra ID
* IDP OneGate
* PowerShell
* Microsoft Windows (arbetsplatsdatorer och servvers)
* iOS och Android (mobila plattformar)
* Chromebook (elevdatorer)
B-körkort är meriterande, liksom eventuella certifieringar eller fördjupade specialkunskaper inom ovanstående teknikområden. Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö som främjar kreativitet, teknisk kompetens och personlig utveckling.
• En spännande och utvecklande arbetsmiljö.
• Möjlighet att arbeta med de senaste teknikerna och systemen.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Möjligheter till vidareutbildning och professionell utveckling.
• Möjligheter att själv påverka arbetets utformning och rutiner.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Biträdande avdelningschef IT
Åsa Ullsten Bliselius asa.ullstenbliselius@kiruna.se 0980-75562 Jobbnummer
9727048