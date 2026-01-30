Systemtekniker serverdrift It
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som Systemtekniker inom serverdrift kommer du både drifta, övervaka, underhålla och förvalta servrar inom teamets ansvarsområde. Enheten för Infrastruktur och Drift är idag i en förändring för att möta de framtida behoven, både organisatoriskt och i området it-drift. Därför söker vi nu dig som vill vidareutveckla vår serverdrift och bygga upp myndighetens driftorganisation för att framöver kunna hantera större åtaganden kring intern drift.
Vi är en stor it-avdelning med cirka 450 medarbetare, vilket ger dig möjlighet att fokusera på de frågor du är bäst på, men också att utbyta erfarenheter och kompetens med andra erfarna medarbetare inom alla områden.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ingå i ett kompetent team och ha möjlighet att vara med och utforma myndighetens serverdrift
- drifta, underhålla och förvalta servrar inom teamets ansvarsområde
- installera, konfigurera och felsöka system i vår It-miljö
- optimera och utveckla system i ett proaktivt syfte
- agera sakkunnig/expertstöd inom ditt ansvarsområde samt deltaga i olika projekt.
Veckovis beredskap enligt ett rullande schema kan bli aktuellt.
Du måste ha
- utbildning inom It eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som servertekniker
- mycket god kompetens inom operativsystem Windows server
- goda kunskaper inom virtualiseringslösningar t.ex. VMware, Hyper-V
- goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av It-drift i organisationer med stora tekniska miljöer i komplexa systemlandskap
- erfarenhet/kunskap av scripting och automatisering inom Powershell
- kompetens inom Linux
- erfarenhet inom systemförvaltning eller applikationsförvaltning
- erfarenhet av hantering av sekretess och/eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Vi vill att du
- som person är lösningsfokuserad och ser logik och samband i komplexa frågor och miljöer
- är samarbetsorienterad prestigelös lagspelare och tycker om att arbeta tillsammans med andra
- tar ansvar för dina och teamets uppgifter och driver dina och teamets processer
- är kommunikativ samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Jörgen Persson, 010 - 495 64 01 Jorgen.Persson@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-812. Vi behöver din ansökan senast den 20 februari 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
