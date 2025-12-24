Systemtekniker Riksdagsförvaltningen
Professional Galaxy AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-12-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Systemtekniker Riksdagsförvaltningen hos var kund.
Om uppdraget
Denna avropsförfrågan omfattar en konsulttjänst som Systemtekniker. Preliminär start för konsulttjänsten beräknas till mars/april 2026.
De söker en systemtekniker med god teknisk kompetens och flera års erfarenhet av drift och förvaltning av it-system. Uppdraget omfattar i huvudsak drift, underhåll, förvaltning och utveckling av it-system både i Windows- och Linux-miljö. Konsulten kommer tillhöra en grupp som tillsammans ansvarar för uppdraget.
I det här uppdraget är det av stor vikt att konsulten har god förmåga att samarbeta och kommunicera. I uppdraget ingår viss kvällstjänstgöring. Tjänstgöring på helger förekommer endast vid enstaka tillfälle och är inte vanligt förekommande.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju. Intervjun genomförs på kontorstid och tar ca 1 timme.
Ska-krav:
Kompetensnivå 4 (9-12 år).
Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av drift och förvaltning av Windows-servrar i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet rån och med 1 januari 2018 av att ha arbetet med webbservrar, exempelvis IIS, Apache, Nginx m.m, i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av scripting, exempelvis Powershell, Bash, Python m.m, i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av SQL i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av DNS, TCP/IP, brandväggar, routing och felsökning i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av att ha automatiserat vanliga arbetsuppgifter med PowerShell i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska minst 3 års arbetslivserfarenhet från och med 1 januari 2018 av övervakningsverktyg, exempelvis System Center Operations Manager eller Zabbix, i stora miljöer (över 1000 klienter).
Konsulten ska ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska med andra personer, såväl verksamhetens användare som it-specialister, god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta i och anpassa sig till en grupp.
Bör-krav:
N/A
Omfattning:
100%
Stationeringsort:
Stockholm, viss möjlighet till distansarbete.
Start-slut + option:
Mars/april 2026 - 2 år + option: upp till 2 år.
Startdatum: 2026-04-01
Slutdatum: 2028-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6982132-1767342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9663707