Systemtekniker med placering i Örebro
Transportstyrelsen - It / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-02-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen - It i Örebro
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som Systemtekniker Onsite på Transportstyrelsen får du en varierad och meningsfull vardag där du är en nyckelperson i att få myndighetens digitala arbetsplats att fungera - varje dag.
Din roll kombinerar teknik, service och samarbete. Ena dagen förbereder och levererar du nya datorer så att en kollega får en smidig start i sitt arbete. Kort därefter kan du vara på plats i ett konferensrum och felsöka utrustning för att säkerställa att ett viktigt möte kan genomföras utan tekniska hinder.
Arbetet är både operativt och planerat. Det kan innebära att du reser till ett av våra andra kontor för att samverka med extern leverantör kring multiskrivare, samtidigt som du ser över att arbetsplatser fungerar optimalt. Vid verksamhetsförändringar, exempelvis när en enhet flyttar inom lokalerna, arbetar du tillsammans med kollegor för att snabbt och strukturerat iordningställa fullt fungerande arbetsplatser.
En stor del av din vardag består också av att hantera löpande ärenden och ge stöd via telefon eller direkt på plats. Vi är nära verksamheten - och det märks. Vår närvaro skapar trygghet, tillgänglighet och hög service.
Du får dessutom möjlighet att bidra till utvecklingen av våra system och tjänster genom nära samarbete med sektionens systemadministratörer. Här är du inte bara en del av driften - du är med och utvecklar framtidens digitala arbetsplats.
Vi tillhör sektionen Digital arbetsplats med bas i Örebro. Vårt uppdrag är att säkerställa att myndighetens medarbetare har fungerande och moderna arbetsverktyg - såsom datorer, programvaror, telefoner, abonnemang och konferensutrustning.
Vi är indelade i geografiska ansvarsområden på fyra kontor och ska bli åtta personer i gruppen. Totalt kommer sektionen att bestå av ca 30 medarbetare. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som samarbetar tätt, delar kunskap och stöttar varandra.
Här får du kombinera teknisk kompetens med servicekänsla - i en samhällsviktig verksamhet där din insats gör skillnad varje dag
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
utgå från vårt kontor i Örebro för ditt dagliga arbete
vara lokaltstöd för de tjänster som digital arbetsplats levererar för användare på orterna
resa enligt en uppgjord planering med upp till 30 dagar/år, vanligen en till tre dagar i sträck till de kontor myndigheten har på andra orter
få en fördjupad introduktion/utbildning i befattningen som systemtekniker Onsite.
Du måste ha
en genomförd gymnasial utbildning inom it eller motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
minst två års arbetslivserfarenhet som systemtekniker inom onsite, it-support eller liknande
(praktik i samband med utbildning, räknas inte som arbetslivserfarenhet)
erfarenhet av felsökningsarbete inom PC
erfarenhet av felsökning inom mobiltelefon
erfarenhet att arbeta med installationer av utrustning tex. konferensteknik och arbetsplatser
erfarenhet av att ha arbetat med support av Windows och Officepaketet i företagsmiljö
erfarenhet att hantera handverktyg (ex skruvdragare, skruvmejsel etc)
förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
B-körkort.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att livscykelhantera hårdvara, såsom datorer och mobila enheter i företagsmiljö.
Vi vill att du
tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppsätt och driver dina processer vidare
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och anstränger dig för att leverera lösningar
har god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar kommunicerar och är en god arbetskollega
har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse, dock vill vi att du startar senast under augusti 2026. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, per.selin@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1566. Vi behöver din ansökan senast den 13 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
Transportstyrelsen - It Jobbnummer
9753350