Systemtekniker klient
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten / Supportteknikerjobb / Nybro Visa alla supportteknikerjobb i Nybro
2025-10-01
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Kommunstyrelseförvaltningen ger ett effektivt och professionellt stöd till förtroendevalda, service och ledning till förvaltningar samt direkt service och information till medborgare i Nybro kommun i vissa specifika verksamheter.
IT-enheten består av 11 medarbetare som tillsammans ansvarar för att utveckla, drifta och stödja kommunens digitala infrastruktur. Enheten arbetar med allt från nätverk, servrar och klienthantering till systemförvaltning, IT-säkerhet och användarsupport. Genom ett nära samarbete med verksamheterna bidrar IT-enheten till att skapa effektiva och säkra digitala lösningar som stödjer kommunens mål och service till invånarna.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som Systemtekniker med inriktning på klient ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av kommunens klientplattformar. Du säkerställer att datorer, mobila enheter och applikationer fungerar effektivt, säkert och användarvänligt för kommunens medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Administration och livscykelhantering av klienter (PC, laptops, surfplattor, mobiler).
* Paketering, distribution och uppdatering av applikationer via verktyg som Microsoft Intune, SCCM eller liknande.
* Hantering av operativsystem, inklusive installation, uppgradering och patchning.
* Felsökning och support vid klientrelaterade problem.
* Dokumentation av klientmiljöer, rutiner och konfigurationer.
* Samverkan med servicedesk och andra IT-roller för att säkerställa en fungerande helhet.
* Bidra till säkerhetsarbetet genom att implementera och följa riktlinjer för klientskydd.
* Delta i projekt kring digital arbetsplats, automatisering och användarupplevelse.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant utbildning inom områden Klient hantering.
* Meriterande med erfarenhet av arbete med Microsoft Intune och SCCM.
* Erfarenhet av att arbeta och hantera stora mängder med enheter som datorer och mobila enheter
* Förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
* B-körkort.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten Kontakt
IT-chef
Torbjörn Nilsson torbjorn.nilsson@nybro.se 0481-45245 Jobbnummer
9534601