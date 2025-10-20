Systemtekniker inom it-säkerhet
2025-10-20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss är digitalisering mer än teknik - det är en möjliggörare för god vård och behandling. På It- och digitaliseringsavdelningen arbetar idag cirka 55 engagerade medarbetare varje dag med att bidra till att stärka myndighetens verksamhet.
Nu går vi in i en spännande utvecklingsfas med ett utökat uppdrag för hela myndigheten. Tillsammans driver vi den digitala transformationen med fokus på säkra, tillgängliga och moderna lösningar som gör verklig skillnad - för medarbetare, ungdomar och klienter.
Som systemtekniker på SiS blir du en viktig del av ett sammansvetsat och välfungerande team där det är högt i tak och lätt att trivas.
Här arbetar du tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor som stöttar varandra och har fullt förtroende i samarbetet.
Tillsammans ansvarar ni för myndighetens rikstäckande nätverk och IT-säkerhet - ett spännande och varierat uppdrag som spänner över hela verksamheten.
Vi söker dig som är nyfiken, självgående och gillar att lösa problem, utveckla teknik och bidra till att IT-miljön fungerar så bra som möjligt - varje dag.Kvalifikationer
Du ska ha:
• en för verksamheten relevant utbildning eller erfarenheter som SiS bedömer som likvärdiga
• några års aktuell erfarenhet av nätverk och it-säkerhet
• goda kunskaper inom WLAN, routing och switching
• goda kunskaper om brandväggar, VPN och webbfilter
• goda kunskaper av att läsa och förstå säkerhetsloggar i system likt Splunk
• god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av Citrix ADC eller likande produkter för lastbalansering
• erfarenhet av PKI och hårdvarukrypto (tex Ms PKI, Thales HSM)
• erfarenhet av federerad inloggning och 2FA (tex ADFS)
• erfarenhet av Linux
Vi tror att en god säkerhetsmedvetenhet genomsyrar ditt arbete och att du är noggrann, strukturerad och har ett väl utvecklat ordningssinne. Vidare tror vi att du är initiativtagande och självständigt kan driva och slutföra arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vi ser därför att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och är mån om att leverera goda lösningar dig för att leverera goda lösningar.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt
Anställningsort: Solna, resor inom Sverige ingår i tjänstenSå ansöker du
Ansök senast: 2025-11-09
Referensnummer: 2.9.1-8933-2025
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
