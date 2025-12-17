Systemtekniker inom datacenter SCB
2025-12-17
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Inom SCB sker nu stora spännande satsningar inom IT för att stödja SCB:s statistikproduktion. Satsningen innebär uppbyggnad av nytt modernt mjukvarubaserat datacenter samt utvecklingsplattformar som med ny teknik och nya arbetssätt möter SCB:s framtida statistikframställan. I samband med denna satsning söker vi nu fler medarbetare till IT inom olika teknikområden. Vi hoppas att du vill bli en del av vår framtidsvision.
Är du intresserad av att vara med på vår resa och arbeta inom infrastrukturenheten hos oss i våra nybyggda lokaler på norr i Örebro?
Hos oss kommer du att arbeta i en modern driftmiljö. Du får en roll där du tillsammans med cirka trettio kollegor jobbar tätt tillsammans med systemansvariga med drift och utveckling av SCB:s IT-infrastruktur. Vi jobbar mycket i projektform när uppgraderingar och nyutveckling sker i miljön. Dina ansvarsområden kan över tid ändras i takt med utvecklingen av vårt nya datacenter.
Vill du ...
• vara med och utveckla vårt nya mjukvarubaserade datacenter,
• arbeta med projekt, drift och underhåll av IT-infrastruktur,
• tillsammans med teamet ansvara för att de tekniska förutsättningarna finns för att upprätthålla tjänstens funktion inom dina områden,
• agera drivande inom området, vara med och ta fram nya lösningar,
• tillsammans med trevliga erfarna kollegor inom enheten bolla idéer om nya lösningar och förbättringsförslag samt ta fram en tre års roadmap för de tjänster som du arbetar med,
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
· Akademisk examen med inriktning mot IT eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Förmåga och erfarenhet av att jobba strukturerat och projektorienterat
• Generella kunskaper inom Windows drift (exempelvis AD behörigheter, Windows server)
• Har hög kunskap och erfarenhet, under de senaste 5 åren arbetat minst 3 år inom någon av virtualisering, lagring och backuplösningar:
* Datacenter
* Virtualisering VMware virtualiseringsplattform
* Lagringslösningar
* Backuplösningar
· Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
Meriterande är om du även har:
• Inom en eller flera produkter/områden, kunskap och erfarenhet inom drift för:
* Datalagring NetApp, VMware vSAN/vCenter, DELL PowerScale, DELL PowerStore
* Dataskydd - NetApp, DELL PowerProtect
* Skriptning PowerShell
* Datahallar UPS, reservkraft, kyla mm
• Certifiering ITIL foundation eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta i större komplexa IT-miljöer med höga säkerhetskrav.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du är även självgående, initiativtagande och strukturerad, har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt trivs med att arbeta i team.
Det är viktigt att ha en utpräglad känsla för automatisering och effektivisering av IT-drift samt förmåga att kunna förvalta och upprätta driftdokumentation.
Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för Datacenter i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan.
Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta vår HR-funktion via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
