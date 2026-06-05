Ställningsmontör till Göteborg
Xervon Sweden AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xervon Sweden AB i Göteborg
, Karlstad
, Linköping
, Örebro
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi letar efter fler ställningsmontörer! Både dig med lång erfarenhet och dig som är lite nyare i jobbet och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter i en organisation med sunda värderingar samt fokus på säkerhet och god arbetsmiljö.
XERVONS team i Göteborg ansvarar för ställnings- och väderskyddsuppdrag i hela VÄST-SVERIGE . Våra ca 55 ställningsmontörer jobbar med allt från komplexa underhållsarbeten i industrin till olika bygg- och anläggningsprojekt. Vi har som mål att vara Sveriges säkraste ställningsföretag och det innebär att vi ställer stora krav på ett strukturerat arbetssätt och genuint säkerhetsmedvetande hos alla våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Som ställningsmontör förutsätts du ha BYN/STIBs kompetensbevis eller motsvarande yrkesbevis. Du ska kunna utföra enklare beräkningar och omsätta dessa i praktiken. B-Körkort krävs, och har du väderskyddsutbildning eller annan kompletterande utbildning så är det ett extra plus. Har du dessutom jobbat som ledande montör eller har varit handledare för lärlingar? Toppen!
För att trivas hos oss måste du kunna ta ansvar och jobba självständigt men också vara en duktig lagspelare. Som person är du noggrann och du förstår vikten av att arbeta säkert, effektivt och med hög kvalitet. Du är bra på att bygga och vårda relationer med kollegor, kunder och andra du träffar i jobbet.Övrig information
Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiden är till största del förlagd på dagtid, måndag – fredag, men beredskapsarbete och arbete på obekväma tider kan förekomma. Du utgår från Göteborg men tjänsten kan också innebära resor till andra orter. Som anställd på XERVON får du schyssta villkor. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder våra anställda friskvård och andra förmåner för ett långt och sunt arbetsliv.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande så därför önskar vi få din ansökan snarast. Kontakta vår Regionchef Jonathan Torsson om du har några frågor om tjänsten. Du når Jonathan på mail: jonathan.torsson@xervon.se
Sista ansökningsdatum: 20260624 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xervon Sweden AB
(org.nr 556462-6611)
Vagnmakaregatan 1 B (visa karta
)
415 72 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Xervon Sweden AB Jobbnummer
9950178