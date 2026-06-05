Fordonsmekantiker
Bil+ Bromma AB / Maskinreparatörsjobb / Enköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Enköping
2026-06-05
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Erfaren Fordonsmekaniker – Personbil, Lastbil, Buss & Fritidsfordon | Bil+ Enköping
Har du gedigen erfarenhet som mekaniker och gillar att arbeta med många olika typer av fordon? Då kan du vara den vi söker!
Bil+ i Enköping växer och söker nu en erfaren fordonsmekaniker till vår verkstad. Vi arbetar med ett brett spektrum av fordon – från personbilar och transportbilar till tunga lastbilar, bussar, husbilar, husvagnar och andra fritidsfordon.
Hos Bil+ blir du en del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter kvalitet, yrkesstolthet och trivsel. Här får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av personbilar
Felsökning och diagnostik
Service och reparation av transportbilar
Reparation och underhåll av tunga fordon såsom lastbilar och bussar
Arbete med husbilar, husvagnar och andra fritidsfordon
Montering av tillbehör och extrautrustning
Kundkontakt vid behov
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som fordonsmekaniker
Är självgående och kan arbeta självständigt
Har bred erfarenhet av olika fordonstyper
Har god kunskap inom felsökning, el och diagnostik
Är lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Har C-körkort eller annan tung körkortsbehörighet (CE eller D)
Talar och skriver svenska
Meriterande
Erfarenhet av tunga fordon såsom lastbilar och bussar
Erfarenhet av husbilar, husvagnar och fritidsfordon
CE-körkort
D-körkort
Erfarenhet av hydraulik, pneumatik och fordonsel
AC-certifiering
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med stor variation av fordon
Moderna verkstadslokaler och utrustning
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamheten
Möjlighet att utvecklas inom flera fordonssegment
Kollektivavtal
Frukost varje arbetsdag
Heltidsanställning
Lön enligt överenskommelse
Om Bil+
Bil+ är en etablerad verkstad i Enköping med bred kompetens inom service, reparation, skadehantering och fritidsfordon. Vi arbetar med allt från personbilar till tunga fordon och strävar alltid efter hög kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: christian@bilplus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonsmekaniker Enköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil+ Bromma AB
(org.nr 556987-0776)
Annelundsgatan 7 (visa karta
)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bil+ Enköping Jobbnummer
9950177