Supplier Quality Professional inom kvalitet och leverantörsutveckling
Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Norrköping Visa alla civilingenjörsjobb i Norrköping
2026-06-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du har en direkt påverkan på kvaliteten i hela leveranskedjan? Som Supplier Quality Professional får du en nyckelposition där du driver avvikelsehantering, säkerställer effektiva åtgärder och samarbetar nära både leverantörer och interna funktioner. Här kombinerar du analys, struktur och samarbete för att skapa stabila kvalitetsflöden och bidra till långsiktiga förbättringar i verksamheten.
Om rollen
Vill du arbeta i en nyckelroll där du är med och säkerställer kvaliteten i hela leveranskedjan? Som Supplier Quality Professional får du möjlighet att arbeta nära både interna funktioner och leverantörer med fokus på kvalitet, analys och ständiga förbättringar.
I rollen ansvarar du för att driva avvikelsehantering från start till mål. Du säkerställer att rätt åtgärder vidtas, att grundorsaksanalyser håller hög kvalitet och att åtgärder verkligen ger effekt. Samtidigt analyserar du data och trender för att identifiera förbättringsområden och skapa stabila processer.
Du blir en viktig del av ett större kvalitets- och leverantörsteam och arbetar i nära samverkan med inköp, produktion och logistik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och samordna avvikelsehantering genom hela processen
Säkerställa kvalitet i leverantörers grundorsaksanalyser (RCA)
Följa upp och verifiera åtgärder
Analysera statistik och identifiera mönster
Ta fram rapporter till Supplier Performance Review och NCC Q-gate
Arbeta med ständiga förbättringar och processutveckling
Vi söker dig som
Har erfarenhet från produktion, logistik, inköp, kvalitet eller liknande områden.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Har förmåga att bygga förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt med olika intressenter.
Har en strukturell och analytisk förmåga samt driv att nå uppsatta mål.
Har gedigen förståelse för materialflöden, effektiv lagerstyrning och arbete med kvalitetsstyrda processer (SAP-kunskap meriterande).Publiceringsdatum2026-06-05Företaget
Kunden är ett globalt företag som är specialiserat på energiteknik. Företaget tillhandahåller lösningar och produkter för att producera, överföra och distribuera energi på ett effektivt och hållbart sätt. Kunden är involverad i hela energivärdekedjan, inklusive kraftgeneration, förnybara energikällor, kraftöverföring och smarta nätlösningar.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du vara konsult via Framtiden AB och arbeta på plats hos vår kund strax utanför Norrköping.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag–fredag kl. 08.00–17.00 (möjlighet till flex)
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52738_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9950175