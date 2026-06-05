Kantpressare till Halmstad
Pauder & People Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-06-05
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Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Kantpressare till Industri i Halmstad
Vill du ha en teknisk roll på en stabil och trevlig industri i Halmstad och arbeta med kantpress och produktion i ett teknikintresserat team? Vi söker nu en erfaren kantpressare till vår kund i Halmstad, en väletablerad aktör i industribranschen.
I rollen som kantpressare kommer du att arbeta självständigt med att:
Bocka plåt och material enligt ritning.
Säkerställa och optimera inställningar på kantpressen.
Delta i det dagliga produktionsarbetet.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har en gedigen bakgrund inom industrin, gärna inom metallbearbetning. Du är en problemlösare som drivs av att få maskiner att prestera optimalt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kantpressare är ett absolut krav.
Gedigen erfarenhet av ritningsläsning är ett krav.
Du har erfarenhet av industriarbete, med fördel från metallindustrin.
Du har god vana av att ställa och rigga maskiner för produktion.
Flytande svenska i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Pauder & People. Vid frågor om tjänsten, kontakta Alexandra Eriksson, alexandra.eriksson@pauderpeople.se
(mailto:alexandra.eriksson@pauderpeople.se
). Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798), https://www.pauderpeople.se/
302 27 HALMSTAD Kontakt
Konsultchef / Rekryterare
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@pauderpeople.se Jobbnummer
9950179