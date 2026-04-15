Systemspecialist till IT Drift & Utveckling
2026-04-15
Avdelningen Digitalisering och Service ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, Arkiv och Diarium samt mediaproduktion. Avdelningen består av ca 50 medarbetare och är verksam både i Östersund och i Sundsvall. Inom avdelningen hanteras bland annat teknisk support, utveckling, drift, informationssäkerhet, telefoni, servicecenter. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.
IT Drift & Utveckling är en av fyra enheter inom avdelningen Digitalisering och Service vid Mittuniversitetet. Enheten består av 15 medarbetare och har till uppdrag är att leverera drift- och utvecklingstjänster på ett effektivt, säkert och serviceinriktat sätt. Målgruppen är studenter, medarbetare och externa intressenter. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Mittuniversitetet söker en driven och erfaren systemspecialist som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår tekniska infrastruktur och driva förändring i en dynamisk miljö. I denna roll kommer du att arbeta med integrationer, identitetshantering och utveckling av verksamhetskritiska system, samt bidra både operativt och strategiskt till systemens utveckling och stabilitet.
Vidare förväntas du även delta i projekt, leda mindre projekt och uppdrag, samt delta i förvaltningsorganisationer. Samverkan och nätverkande med verksamheten och övriga intressenter är därför en naturlig del av vardagen.
Dina ansvarsområden kommer bland annat att inkludera:
Integrationer och vidareutveckling av ärendehanteringssystem
Licenshantering
Arbeta med identitetshantering och federation
Bygga och förvalta integrationsflöden mellan verksamhetssystem Bakgrund
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbete och som har en stark vilja att lära dig nya tekniker, system och arbetssätt. Du tycker om att sätta dig in i komplexa problem och drivs av att hitta smarta och hållbara lösningar. Med ett nytänkande förhållningssätt vågar du ifrågasätta befintliga arbetssätt och bidra till förbättring och utveckling.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av integrationer och vidareutveckling av Nilex Service Platform
Erfarenhet av AI/ML eller LLM:er
Förståelse och kunskap av identitetshantering, gärna mot identitetsfederationen SWAMID
Administration och utveckling av IDM-system
Erfarenhet av Pentaho Spoon
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och tar tydligt ansvar. Du är analytisk, drivs av kvalitet, teknik och innovation. Vidare samarbetar du bra med andra men arbetar även självständigt när det krävs. Du kommunicerar tydligt på svenska och engelska, både i tal och skrift.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Beredskap, övertid och resor kan förekomma i tjänsten.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-05-11 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Ytterligare information lämnas av enhetschef Andreas Weckman, tfn 010 - 142 88 57 Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-05-06.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
