Vill du vara med och utveckla vår moderna Linux plattform? Vill du arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor på en ambitiös och framåtsträvande arbetsplats?
Kom och gör skillnad med oss!
Om jobbet
Vill du använda din Linux expertis och bidra till samhällsfunktioner som är viktiga på riktigt? Nu letar vi efter en systemspecialist Linux som kommer vara en viktig del av vårt agila Linux team.
Vår kultur är öppen och positiv där vi ständigt arbetar med att utvecklas och bli bättre oavsett vad det gäller.
Vår agila organisation baseras på SAFe ramverket och där kommer du tillhöra infrastrukturtåget Tvärbanan, medans i vår linjeorganisation tillhör du området server och basplattformar där jag, Fredrik, kommer bli din chef och jag ser verkligen framemot att få med dig ombord på vår spännande resa framåt.
Är du redo att kombinera din tekniska skicklighet med en dos humor och vara en del av ett team som tror att arbetsglädje är nyckeln till framgång, då är du den vi söker. Skicka in din ansökan idag och låt oss växa tillsammans!Publiceringsdatum2026-02-27Profil
Som systemspecialist Linux kommer ditt uppdrag vara att underhålla, utveckla och optimera vår Linuxplattform, samt att stödja övriga delar av myndigheten i användandet av plattformen.
Våra IT-miljöer är moderna och bygger på virtuell Red Hat, Linux och Java. På Pensionsmyndigheten arbetar vi med CI/CD, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. För oss är det en självklarhet att automatisera livscykelhantering för att ständigt vara uppdaterade samt att alltid föredra konfiguration som kod framför manuell hantering.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Design, implementation, felsökning och underhåll av Linux baserade miljöer
- Utveckla och automatisera arbetsmoment genom programmering/scriptning
- Implementera säkerhetsåtgärder
- Övervakning och monitorering
- Problemlösning och changehantering
- Följa med utvecklingen för plattformen, omvärldsbevaka och utvärdera ny teknik
- Samarbeta inom och utanför teamet för att lösa komplexa tekniska utmaningar och optimera serverprestanda.
Dina kvalifikationer, vi söker dig som har:
- Minst fem års arbetslivserfarenhet som gett dig en god kompetens inom Linux serveradministration
- Arbetslivserfarenhet av teknisk systemutveckling inom t ex Python och Ruby samt versionshantering med t ex Git
- Arbetslivserfarenhet av konfigurationshantering med Puppet och Ansible
- Arbetslivserfarenhet av loghantering med t ex Rsyslog, Elastic Stack, Grafana, Prometheus
- Kunskap och/eller arbetslivserfarenhet av övervakning med t ex Check MK eller Nagios
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Arbetslivserfarenhet av livscykelhantering med Satellite
- Har erfarenhet av Atlassians produktsvit (Jira, Bitbucket/Git, Confluence)
- Har arbetat i en agil organisation enligt SAFe, Scrum eller Kanban
- Relevant eftergymnasial utbildning inom IT
- Lastbalansering / Big-IPDina egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, ansvarstagande och driven. Du behöver ha ordningssinne, analytisk förmåga och vara säkerhetsmedveten. Självklart tycker du om att arbeta i team, har en god samarbetsförmåga och trivs med vårt klimat där vi jobbar med att ständigt förbättra och optimera det vi gör.
Vårt medarbetarskap omfattar alla på myndigheten och består av tre nyckelområden; vi tar ansvar,
möjliggör förändring och driver utveckling. För att nå våra mål har vi stort fokus på vår kultur och hur vi tillsammans påverkar vår arbetsplats. Du bör därför ha ett intresse för och en vilja att vara med på denna kulturresa.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning för externa kandidater. Placeringsort för tjänsten är Stockholm eller Luleå.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
