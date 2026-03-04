Systemspecialist IT Digitala mötes- och samarbetslösningar
Som Systemspecialist IT på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Tänk dig att få arbeta både med befintlig teknik och med att driva utveckling mot nya lösningar, i ett team som arbetar med både mötes- och meddelandetjänster där vi värderar samarbete, utveckling och innovation. Vill du bidra till en digital arbetsmiljö där din tekniska kompetens gör skillnad för både interna och externa användare?
Som en del av vårt team kommer du som specialist att stötta den dagliga driften med din expertkunskap. Du kommer också att vara den som driver utvecklingen framåt av våra kritiska digitala mötes- och samarbetslösningar där fokus ligger på effektivitet och säkerhet.
Vi använder idag Skype for Business men du kommer att tillsammans med våra egna arkitekter och systemtekniker samt specialister inom övriga teknikområden kopplade till vår leverans att implementera nya moderna lösningar, för att stärka vår verksamhet och förbättra användarupplevelsen. Ett exempel kan vara open sourceprodukter baserade på containerteknik.
Samarbete på distans är viktigt då vi arbetar geografiskt utspritt.
Vad vi erbjuder:
ett omväxlande arbete där du får jobba med samt utveckla både befintlig och ny teknik
ett stöttande team där samarbete, lärande och utveckling står i fokus
deltagande i utvecklingsteam för att testa och införa innovativ teknik
en komplex IT-miljö där dina insatser gör skillnad för både interna och externa användare
en inkluderande arbetsmiljö. Även om vi sitter utspritt i olika delar av landet värnar vi om allas trivsel och samarbete.
Övrig information
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Vänligen bifoga ett uppdaterat CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Möjliga placeringsorter för tjänsten är Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Linköping, Luleå, Stockholm, Örebro eller Trollhättan
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna arbeta självständigt. Eftersom rollen för med sig många kontaktytor behöver du ha god kommunikationsförmåga samt ha förmåga att skapa och bibehålla relationer. Självklart är din problemlösnings- och analytiska förmåga en del av att lyckas i rollen. Då det är en specialistroll ser vi även att du behöver ha ett intresse för teknik.
Vi söker dig som har
djupgående kunskap och aktuell praktisk erfarenhet som systemspecialist inom möteslösningar (on-prem)
kunskap och förståelse kring nätverksteknik kopplat mot mötestjänster och strömmande media
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
kunskap och praktisk erfarenhet av Linux och containerteknik
kunskap av mötes- och samarbetslösningar med kopplingar mot telefoni/växelsystem
erfarenhet från arbete med molnbaserade möteslösningar
erfarenhet av att arbeta med möteslösningar i en större organisation
erfarenhet av praktiskt arbete med säkerhetslagstiftning, t.ex. NIS/NIS2
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse
