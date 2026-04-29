Systemsäkerhetsingenjör inom försvarsindustrin
Multiply Teknik & IT AB / Säkerhetsjobb / Botkyrka Visa alla säkerhetsjobb i Botkyrka
2026-04-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Multiply Teknik & IT AB i Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Multiply Teknik & IT AB växer och söker nu systemingenjörer inom försvarsindustrin.
Multiply är ett Stockholmsbaserat bolag med fortsatt expansion i Västmanland och närliggande regioner.
Du kommer att arbeta hos någon av Sveriges ledande aktörer inom försvars- och säkerhetsindustrin, såsom SAAB eller närliggande verksamheter, där avancerade tekniska system utvecklas i en projektdriven och högteknologisk miljö.
Om rollen
Som systemingenjör blir du en central del i utvecklingen av komplexa tekniska system - från tidiga konceptstudier till verifierad och levererad produkt. Rollen innebär ett helhetsansvar över systemets livscykel, där du arbetar med kravställning, systemarkitektur, integration samt verifiering och validering.
Arbetet sker i nära samarbete med tvärfunktionella team och innefattar dialog med interna intressenter, kunder (exempelvis FM och FMV) samt internationella samarbetspartners.
Beroende på uppdrag kan rollen även inkludera systemsäkerhet, där fokus ligger på riskidentifiering, analys och implementering av säkra och robusta lösningar enligt högt ställda krav och standarder (t.ex. MIL).
Ansvarsområden
Kravanalys och nedbrytning av användarbehov till tekniska specifikationer
Framtagning av systemarkitektur och design för komplexa system
Gränssnittshantering (ICD) mellan system, delsystem och externa nätverk
Säkerställa att system uppfyller krav inom funktion, säkerhet och tillförlitlighet
Planering och genomförande av verifiering och validering (V&V)
Riskhantering genom analyser såsom FMEA, felträdsanalys och tillförlitlighetsstudier
Framtagning av systemsäkerhetsplaner och teknisk dokumentation
Deltagande i tekniska granskningar och projektgenomgångar
Vi söker dig som har
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande teknisk bakgrund
Minst 5 års erfarenhet av arbete med komplexa tekniska system
Erfarenhet av systemingenjörsarbete såsom kravhantering, arkitektur och integration
Förståelse för hur mekanik, elektronik och mjukvara samverkar i systemlösningar
Erfarenhet av arbete i projektform och i tekniskt komplexa miljöer
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift (krav)
Svenskt medborgarskap (krav)
Godkänd säkerhetsprövning (krav)
Du arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga.
Du är självgående, tar initiativ och har ett helhetsperspektiv i ditt tekniska arbete.
Meriterande
Erfarenhet från försvars-, flyg- eller säkerhetskritisk industri
Erfarenhet av systemsäkerhet och riskanalyser
Erfarenhet av arbete mot FM/FMV eller enligt militära standarder
Erfarenhet av teknisk projektledning
Erfarenhet av verifiering, test och integrationsarbet
Om Multiply Teknik & IT AB
Multiply Teknik & IT AB är en teknikdriven end-to-end solution provider som verkar i gränslandet mellan systemutveckling, teknisk konstruktion och datadrivna plattformar. Vi hjälper organisationer att utveckla, integrera och vidareutveckla komplexa tekniska system inom säkerhetskritiska och avancerade industriella miljöer.
Vi utvecklar även vår egen produkt VisFlow (visflow.io) - en plattform som hjälper organisationer att skapa insikt och styrning genom visualisering, simulering och analys av komplexa flöden. Det innebär att Multiply kombinerar:
avancerade kundprojekt
egen produktutveckling
och kunskapsleverans i form av utbildningar
Hos oss blir du en del av ett växande team där vi värdesätter teknisk nyfikenhet, samarbete och långsiktig kompetensutveckling.
Kulturen på Multiply bygger på tre grundpelare: karaktär, engagemang och kompetens. Hur du tar ansvar, samarbetar och utvecklas är minst lika viktigt som din tekniska bakgrund.
I slutändan handlar Multiply om att kombinera tre saker:
Avancerad teknik
Djup verksamhets- och systemförståelse
Möjligheten att bygga långsiktiga och hållbara lösningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Teknik & IT AB
(org.nr 556919-3500)
Syrenstigen 2 (visa karta
)
146 48 TULLINGE Arbetsplats
Mply IT AB Jobbnummer
9883249