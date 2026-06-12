Trafikingenjör - Markupplåtelse och Ärendeberedning
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2026-06-12
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På Tillståndsenheten arbetar vi som ett nära och engagerat team, där vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Vi värdesätter samarbete och öppen kommunikation, och tror på att stärka varandras kompetens genom att dela med oss av erfarenheter och idéer. Här får du vara en del av en arbetsplats där vi stöttar varandra, delar utmaningar och firar våra gemensamma framgångar.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som Trafikingenjör med fokus på markupplåtelser kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att stadens offentliga platsmark används på ett effektivt och hållbart sätt. Du kommer också att spela en central roll i beredningen och framställningen av ärenden till politiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Ansvara för handläggning av markupplåtelser: Granska och godkänna ansökningar för upplåtelse av offentlig platsmark, i enlighet med ordningslagen och stadens villkor. Säkerställa att tillstånd och åtgärder genomförs enligt gällande rättsliga krav.
Genomföra inspektioner och syner: Genomföra inspektioner och syner av genomförda upplåtelser för att säkerställa att åtgärder och arbeten överensstämmer med de beviljade tillstånden och stadens krav.
Följ upp och hantera tillståndsbeslut: Säkerställa att upplåtelser följs upp på rätt sätt och att eventuella avvikelser åtgärdas enligt ordningslagen och stadens villkor.
Beredning och framställning till politiken: Bidra till beredningen av ärenden som ska presenteras för politiken, där du aktivt deltar i framställningen av dessa ärenden och säkerställer att all information är korrekt och välunderbyggd.
Nätverka och samarbeta med interna och externa aktörer: Bygga relationer med entreprenörer, stadsplanerare, fastighetsägare och andra relevanta aktörer för att samordna och säkerställa en smidig process för markupplåtelser.
Stödja utvecklingen av rutiner och processer för markupplåtelser: Arbeta med att förbättra och optimera arbetssätt för att effektivisera hanteringen av markupplåtelser.Kvalifikationer
God kunskap i ordningslagen och erfarenhet av att tillämpa stadens villkor vid handläggning av markupplåtelser och andra relevanta tillstånd, samt kännedom om tillämpningen av Plan- och bygglagen (PBL) och Trafikförordningen.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med markupplåtelser eller liknande arbetsområden, exempelvis tillståndshandläggning.
Erfarenhet av samordning och nätverkande: Du har vana av att skapa och upprätthålla relationer med olika aktörer, såsom entreprenörer, stadsplanerare, fastighetsägare och myndigheter.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat: Du är självgående och kan driva egna ärenden samtidigt som du håller ordning på flera parallella projekt.
Kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska, och vana att ta kontakt med olika aktörer för att säkerställa att alla tillståndshandläggningar genomförs korrekt.
B-körkort och vana av att arbeta både på kontor och ute i fält.
Meriterande
Utbildning som arbetsgivaren finner relevant
Kunskap om allmänna handlingar och lagstiftning i en kommun, särskilt när det gäller offentlig platsmark och tillståndshandläggning.
Erfarenhet av att hantera transportdispens och kunna tillämpa regler kring detta för att säkerställa att transporter kan genomföras enligt gällande föreskrifter.
Önskade personliga egenskaper
Nyfikenhet, stort ansvarstagande och mod: Du är driven att hitta förbättringar i arbetssätt, tar ägarskap för dina ärenden och är inte rädd för att föreslå och driva förändringar.
Engagemang och nätverksförmåga: Du är engagerad och har lätt för att skapa relationer och bygga nätverk. Din kommunikativa förmåga gör att du snabbt får förtroende och kan hantera olika intressenter på ett professionellt sätt.
Samarbetsförmåga: Du är lyhörd och lösningsorienterad i samverkan med både kollegor och externa aktörer.
Strukturerad och planeringsorienterad: Du arbetar systematiskt och håller deadlines samtidigt som du kan hantera förändrade förutsättningar och prioritera.
Flexibel och anpassningsbar: Du ser möjligheter i förändring och hanterar nya situationer med ett positivt och öppet förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 2 juli 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG STAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef Tillståndsenheten
Mari Boussard Allvise mari.boussardallvise@sundbyberg.se +4687066950 Jobbnummer
9960783