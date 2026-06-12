Servicemedarbetare till Samlad service, Västerås, Köping, Fagersta, Sala
Region Västmanland / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-12
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Vi söker servicmedarbetare till våra verksamheter inom Samlad service. Som vikarie blir du en viktig del av en betydelsefull verksamhet där du är med och gör skillnad.
Samlad service verksamhet ligger organisatoriskt placerad i förvaltningen Fastighet och service. Verksamheten arbetar med service till hälso- och sjukvården och ansvarar för städning, avdelningskök och vårdnära service inom regionen.
Syftet är bland annat att stötta vårdpersonalen så de får mer tid för patienterna.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker vikarier till våra tre arbetsområden inom samlad service. Du har möjlighet att visa intresse för samtliga arbetsplatser.
Arbetsuppgifterna kommer att variera lite beroende på vilken arbetsplats som du kommer att arbeta på. Du kommer att få en individuell anpassad introduktion.
Här kan du läsa kortfattad information om de olika arbetsplatserna och de arbetsuppgifter som ingår:https://regionvastmanland.se/sommarjobb/samlad-service/
Arbetsplatser
Vårdnära service (städ och kost)
Städ (Sjukhusstäd och yttrestäd, vårdcentraler mm)
Transportservice ( b-körkort krävs, städuppgifter kan tillkomma)Kvalifikationer
Vi söker dig som är 18 år och uppåt. Slutförd och godkänd gymnasieutbildning är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom service. Du har goda kunskaper i svenska språket och god datavana. Då arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande så ser vi att du som söker har god fysik.
Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och ansvarsfull. Du trivs att arbeta i ett kundnära arbete där gott bemötande, samarbete och goda relationer är viktigt.
För arbete inom transport eller yttre städ så är det ett krav på B-körkort.
Anställningsvillkor
Timanställning. Dag, kväll och helgarbete förekommer inom våra enheter.
Tillträde omgående.
Placeringsort: Västerås, Köping, Fagersta och SalaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 juni 2026
Går du vidare i ett första urval kommer du bli kontaktad för att svara videointervjufrågor, vi kommer även att genomföra ett arbetsprov i samband med intervjutillfället om du går vidare dit.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi kommer att genomföra ett arbetsprov i samband med intervjutillfället om du går vidare dit.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTMANLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Rekrytering & Bemanningsservice
Jennie Lager Munkevik jennie.munkevik@regionvastmanland.se Jobbnummer
9960784