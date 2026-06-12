Sektionschef inom Inköp servicedesk
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Gällivare Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gällivare
2026-06-12
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Vill du bygga, forma och leda en ny verksamhet där människor, samarbete och service står i centrum? Nu söker vi en sektionschef som vill vara med från start och forma sektionen Inköp servicedesk inom affärsområde Järnmalm.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt.
Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Inköp är en del av staben för inköp och ekonomi inom affärsområde Järnmalm och är organiserad i tre sektioner: Strategiskt inköp, Inköp servicedesk och Inköpsutveckling. Som sektionschef för Inköp servicedesk får du ett unikt uppdrag – att leda och etablera en helt ny sektion med fokus på service, samarbete och fungerande inköpsflöden för verksamheten.
I rollen har du personal- och verksamhetsansvar för cirka 20 medarbetare i olika roller varav 8 direktrapporterande, placerade på flera verksamhetsorter. Du leder genom närvaro, tillit och tydlighet, och skapar tillsammans med ditt teams struktur, arbetssätt och en kultur som gör det enkelt för verksamheten att göra rätt. Du ingår i Inköps ledningsgrupp, rapporterar till avdelningschef för Inköp och bidrar aktivt till det gemensamma lednings- och förändringsarbetet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
säkerställa det operativa försörjningsflödet av material och tjänster med fokus på att generera mervärde, minimera risk och reducera kostnader
leda, utveckla och bygga upp Inköp servicedesk som funktion och team
skapa goda förutsättningar för service, tillgänglighet och samarbete mot beställarverksamheten
utveckla arbetssätt som stärker avtalsefterlevnad och effektiva försörjningsflöden
arbeta nära verksamheten och andra funktioner för att hitta hållbara lösningar
bidra till helheten genom att driva förändring och utveckling inom inköpsorganisationen
Det här har du med dig
Vi söker dig som är en tydlig, trygg och inkluderande ledare som tycker om att bygga team och skapa engagemang. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicerar på ett öppet och lyhört sätt och leder med helhetssyn. Du motiveras av att utveckla både människor och verksamhet och ser värdet i samarbete, ansvarstagande och kontinuerlig förbättring.
Krav för tjänsten:
erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet med personalansvar
erfarenhet av att arbeta med försörjningsflöden, beställningsprocesser eller inköpssupport
vana att driva utveckling, förändring eller etablering av nya arbetssätt
universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, teknik, juridik eller motsvarande
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B körkort
Tjänsten förutsätter regelbundet resande till de verksamhetsorter dina medarbetare finns stationerade på. Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Vi går snart in i semestertider och vill därför informera om att rekryteringsprocessen kommer att ta ett sommaruppehåll. Sista ansökningsdag för den här rollen är den 10 augusti och vi återkommer med återkoppling efter det. Ansökningar kan komma att behandlas löpande, innan sista ansökningsdag.
Tack för ditt intresse och vi ser fram emot att läsa din ansökan och önskar dig en riktigt fin sommar!
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna eller Malmberget
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robert Palo, robert.palo@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra – Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra – Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
981 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare, Sverige Jobbnummer
9960782