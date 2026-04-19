Systemsäkerhetsandläggare
2026-04-19
På Berg Marin arbetar vi med att göra avancerade marina system säkra att använda - på riktigt. Våra kunder bygger och driver fartyg där det inte finns någon pausknapp. Det måste fungera. Och det måste vara säkert för människorna ombord.
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i vårt systemsäkerhetsarbete. Du gillar att förstå hur saker hänger ihop, tänka ett steg längre och få saker att hända. Rollen innebär att du själv söker information, ställer frågor och ibland översätter mellan olika perspektiv - från det praktiska arbetet på varvet till kundens krav och regelverk.Publiceringsdatum2026-04-19Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att säkerställa att fartyg och tekniska system är säkra genom hela livscykeln - från design till verifiering.
Det innebär att du arbetar med riskanalyser och riskmatriser samt tar fram och förvaltar riskkällelistor, riskloggar och systemsäkerhetsplaner. Du följer projekten i designfasen och arbetar nära både konstruktörer och varv, och du är även med vid verifiering och acceptanstester - ibland på plats och ibland på distans.
En stor del av arbetet sker från kontoret där du går igenom system och ständigt ställer frågan: har vi verkligen tänkt på allt?
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta med verkliga system där säkerhet spelar en avgörande roll. Du fördjupar dig i teknik, regelverk och analyser samtidigt som du är en del av en mindre organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Arbetet kräver eget driv och initiativ. Du arbetar ofta nära verksamheten men inte alltid på plats, vilket innebär att du själv behöver söka information, ställa frågor och driva arbetet framåt. För rätt person är det just det som gör rollen både utmanande och väldigt givande.
Rollen passar dig som vill kombinera teknisk förståelse med helhetsperspektiv och som trivs i en miljö där du får ta ansvar, utvecklas och vara med och påverka hur vi arbetar framåt.
Du har en ingenjörsutbildning, eller motsvarande kunskap från arbetslivet, samt erfarenhet från en tekniknära miljö till exempel inom industri, fordon eller marina system. Du är van vid att sätta dig in i hur tekniska lösningar fungerar och har god förståelse för tekniska system.
Du har också:
God datorvana, särskilt i Excel, samt erfarenhet av att dokumentera och presentera resultat
Förmåga att läsa ritningar och förstå tekniska system
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av regelverk, CE-märkning eller arbete med riskanalyser. Praktisk erfarenhet som att skruva, bygga eller felsöka är också meriterande.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du är nyfiken, driver ditt eget arbete framåt och trivs i en rak och ärlig miljö. Du har ett logiskt tänkande, ser flera steg framåt och tar ansvar för att få saker att hända.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i Göteborg eller Karlskrona - du anger i ansökan vilken placeringsort du är intresserad av.
FMV är en av våra största kunder vilket innebär att den som blir aktuell för tjänsten kommer att säkerhetsprövas. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Andreas Rubin (0455-341894 eller andreas.rubin@bergmarin.se
). Ansök genom att klicka på "Ansök nu" och fyll i formuläret med relevanta urvalsfrågor. Om du vill kan du även bifoga ditt CV men det är inget krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Berg Marin är ett teknikinformationsföretag som levererar högkvalitativ dokumentation och tekniska lösningar för marina och industriella projekt. Vi producerar tekniska beskrivningar, manualer, scheman, utbildningsmaterial, CE-dokumentation, underhålls- och reservdelsanalyser samt IT-säkerhet - alltid anpassat efter kundens behov.
Vårt arbete säkerställer installation, uppstart, handhavande och underhåll av marina enheter och industriella anläggningar. Med personal som har gedigen erfarenhet från både skeppsbyggnation och marinanvändning kombinerar vi praktisk insikt med teknisk kompetens. Berg Marin är en del av Ö-borgen som bygger på långsiktighet, kvalitet och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berg Marin AB
426 52 GÖTEBORG
