Systemplanerare
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Malmö
, Hässleholm
, Halmstad
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig. Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Vill du vara med och forma framtidens energisystem och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle? Hos oss inom Systemplanering får du möjlighet att fördjupa dig i E.ONs elnät och vara en del av den pågående energiomställningen. Här kombineras tekniskt lärande med samhällsnytta och du får utveckla framtidens elnät genom data, teknik och långsiktigt tänkande.
I gruppen Systemplanering är vi idag nio kollegor i Malmö och nu vill vi välkomna fler som vill bidra med sin kompetens, och växa tillsammans med oss!
Din roll
Som systemplanerare hos oss arbetar du med att analysera och planera för drift i vårt regionnät, ett komplext elsystem där nya energikällor som sol och vind ställer höga krav på både stabilitet och flexibilitet.
Våra verksamhetsområden är:
Ökat nätutnyttjande med optimerad tillgänglighet i befintligt nät
Stabilitet i vårt elsystem, i befintligt och framtida nät
Systemstabilitet vid störd drift
Din roll kommer vara beroende på din bakgrund/kompetens i kombination till gruppens.
Du skulle kunna bidra med tekniska analyser som säkerställer att nätet fungerar även vid planerade avbrott eller särskilda kopplingsbehov, och du samarbetar nära driftorganisationen för att skapa lösningar som håller över tid. Rollen skulle också kunna innebära också att du är delaktig i arbetet med att hantera spänningskvalitet och reaktiv effekt, eller att validera anslutningar från nya producenter som kopplas upp mot vårt nät.
Du befinner dig i skärningspunkten mellan teknik, klimat och framtidens energiflöden, och är med och formar hur vårt elsystem ska fungera både idag och på lång sikt.
Om dig vi söker
Vi tror att du har en elkraftsutbildning på minst högskolenivå men även andra utbildningar, till exempel teknisk fysik, kan utgöra en bra grund. Tidigare erfarenhet av systemplanering, nätplanering, eller drift är värdefullt, och kunskap i PSS/E eller DP Power är en fördel. Det är meriterande om du har erfarenhet av kraftsystemanalys eller energiberäkningar sedan tidigare.
Som person trivs du med tekniska utmaningar, kreativt arbete och att tillsammans med dina kollegor utveckla nya lösningar för vårt regionnät. Du kan både utmana och inspirera andra samtidigt som du är nyfiken på att utveckla dina egna kunskaper. Du arbetar prestigelöst och trivs bra med att samarbeta med andra.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av vårt team i Malmö som består av nio engagerade systemplanerare. Vi arbetar nära varandra och kombinerar teknisk expertis med en varm och hjälpsam kultur där vi delar med oss av kunskap och stöttar varandra. Din närmsta chef, Jenny Jeppsson, är lyhörd och mån om både resultat och välmående. Hon skapar goda förutsättningar för dig att växa, ta ansvar och bidra till vår utveckling.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 17 november.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Jenny Jeppsson, +46 730 210537
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
Recruiter
Maria Walén ed@forsuxess.de Jobbnummer
9590937