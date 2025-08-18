Systemkonstruktör inom hållbar energi
2025-08-18
Är du en driven ingenjör som vill vara med och utveckla hållbara lösningar för framtidens energisystem? Vi söker nu en engagerad systemkonstruktör som vill vara del av ett kunnigt team i en globalt expansiv bransch.
OM ROLLEN
Som systemkonstruktör kommer du att spela en central roll i konstruktionsarbete för kylsystem. Du ansvarar för att säkerställa systemens mekaniska funktioner och är delaktig i hela processen, från att ta fram flödesschema, dimensionering av rör och val av komponenter till att skriva inköpsspecifikationer och samarbeta med leverantörer. I ditt arbete ingår också att stödja under offertstadiet och samverka med kunder och andra avdelningar för att driva projekt framåt.
Tjänsten innebär ett stort eget ansvar där du är en nyckelperson i att utveckla systemkonstruktioner för olika energilösningar, samtidigt som du får möjlighet att arbeta i ett starkt och samarbetsorienterat team med bred kompetens. Vårt team är baserat i Landskrona, men vi har även medarbetare som arbetar från Indien och Tjeckien, vilket gör att du får vara del av en internationell och dynamisk arbetsmiljö.
OM DIG
Som person trivs du med eget ansvar och att arbeta mot deadlines. Du har en god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du leder ditt eget arbete framåt.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
• Minst 2 års erfarenhet som processingenjör/ systemkonstruktör, inom flödesdynamik eller rörkonstruktion
• Goda kunskaper i både svenska och engelska, de kommunicerar främst på engelska med kunder
Meriterande:
• Erfarenhet från industrikylning, vattenrening, avloppsrening, biogas, fartyg, olja och gas eller kärnkraft
• Praktisk erfarenhet inom närliggande tekniska område
OM FÖRETAGET
Vår kund är ett globalt ledande företag inom energilösningar. De är stolta över sin låga personalomsättning och sitt starka engagemang för hållbarhet och teknik. Avdelningen arbetar med kylsystem och är baserade i Landskrona.
Som anställd får du möjlighet att arbeta med spännande internationella projekt, bidra till världens energiomställning och utvecklas i en miljö där innovation och teknisk utveckling står i fokus. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får chans att växa både professionellt och personligt. Här är ditt bidrag viktigt, och företaget ser till att du får både stöd och frihet att utföra arbetet på bästa sätt.
Mer info om kundföretaget fås vid intervjutillfälle!
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha god möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, referenstagning, sedan en intervju med chef och en kollega från avdelningen.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Isabell Wirgin via e-post: isabell.w@framtiden.com
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
VILLKOR
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Landskrona
Arbetstider: 8-17, flextid
Omfattning: Heltid Ersättning
