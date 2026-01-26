Systemintegratör
2026-01-26
Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren systemintegratör som vill arbeta med teknik i framkant på vår kunds kontor i Göteborg. Vår samarbetspartner är ett ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamt inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället.
Som systemintegratör kommer du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där mjukvara, hårdvara och nätverk samverkar i komplexa system. Rollen har en tydlig praktisk inriktning och mycket av arbetet sker i labbmiljö, med fokus på integration, konfiguration och test av systemlösningar.
Arbetet innebär att sätta samman olika tekniska delar till fungerande helheter, där förståelse för hur systemen kommunicerar med varandra är central. Du arbetar hands-on med både mjukvara och hårdvara, testar nya funktioner, analyserar beteenden i systemen och felsöker när något inte fungerar som tänkt. Rollen är varierad och kräver att du kan växla mellan detaljerad teknisk analys och ett mer övergripande systemperspektiv.
I rollen arbetar du bland annat med att:
Integrera mjukvara med hårdvara och radarbaserade system
Konfigurera och koppla ihop system och nätverk
Testa nya funktioner i mjukvara och verifiera funktionalitet i systemmiljö
Utföra manuella tester, felsökning och analys i labb
Arbeta praktiskt med hårdvara, exempelvis installation av komponenter och lagring
Samarbeta med utvecklare och andra tekniska roller för att säkerställa fungerande helhetslösningar
Här finns en stabil grund att stå på samtidigt som rollen ger utrymme att successivt ta mer ansvar och fördjupa din tekniska kompetens.
Din kompetens
Som person har du ett tekniskt driv, trivs med hands-on-arbete och är nyfiken på att förstå hur systemen fungerar på djupet. Du har lätt för att samarbeta, är kommunikativ och bekväm med att ta kontakt med andra för att driva arbetet framåt.
Vi ser även att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, nätverk, systemteknik eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet inom systemintegration, nätverksteknik, IT-drift, test eller liknande teknisk roll
God förståelse för hur system, nätverk och hårdvara samverkar
Meriterande är erfarenhet av Linux, praktiskt arbete i labbmiljö, felsökning av komplexa system eller bakgrund inom programmering där test och verifiering varit en naturlig del av arbetet. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
