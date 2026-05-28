Systemintegratör - IBM ACE
Eccera Professionals AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-05-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Vänersborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Till vår kund i Göteborg söker vi nu två erfarna Systemintegratörer med specialistkompetens inom IBM ACE. Du blir en del av kundens integrationsgrupp som ansvarar för integrationsplattformen och spelar en central roll i att utveckla och förvalta komplexa integrationer i en större organisation.
Uppdraget är långsiktigt och erbjuder stora möjligheter att växa i ansvar och påverkan över tid. Här får du arbeta i en tekniskt utmanande miljö där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Utveckla, implementera och förvalta integrationer i IBM ACE
Arbeta med komplexa integrationslösningar inom organisationens plattform
Säkerställa stabil och effektiv informationsöverföring mellan system
Delta i design, vidareutveckling och förbättring av integrationsarkitektur
Dokumentera lösningar och bidra till strukturerad förvaltning
Successivt ta ett större ansvar för helheten inom integrationsområdet Profil
För att lyckas i rollen som Systemintegratör ser vi att du har ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt och känner dig trygg i mer komplexa sammanhang. Att samarbeta med andra faller sig naturligt för dig, samtidigt som du är självgående och tar initiativ för att föra arbetet vidare.
Skallkrav
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE
Minst 5 års erfarenhet i rollen som Systemintegratör
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag i större organisationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet (under de senaste 5 åren) av arbete med Dynamics 365 Finance and Operations
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där integrationer är en central del av organisationens digitala infrastruktur? Välkommen med din ansökan!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
415 19 GÖTEBORG Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9934718