Hovmästare till Medlefors Hotell & Konferens
Wikan Personal AB / Servitörsjobb / Skellefteå Visa alla servitörsjobb i Skellefteå
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Vill du arbeta i en verksamhet där service, matupplevelse och våra gäster står i fokus?
Hos oss på Medlefors Restaurang Spisa får du möjlighet att arbeta i en naturskön miljö tillsammans med engagerade kollegor, med ett gemensamt mål - att bidra till våra gästers och besökares upplevelse!Publiceringsdatum2026-06-21Om företaget
Vi är en naturnära hotell- och konferensanläggning strax utanför centrala Skellefteå. Här kombineras det bästa av hotell, restaurang och mötesverksamhet i en varm och personlig miljö där våra gäster alltid står i fokus. Med moderna konferenslokaler, hemtrevligt boende och en restaurang som serverar vällagad mat med säsongsbetonade råvaror skapas upplevelser att minnas. Hållbarhet, kvalitet och ett genuint värdskap genomsyrar hela vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Som hovmästare hos oss ansvarar du för den dagliga planeringen samt koordinering av ditt serveringsteam på i dagsläget 10 medarbetare.
Du arbetar nära restaurangchef och fungerar som ett stöd i den operativa driften. Vidare arbetar du med personalledning, uppföljning samt ett aktivt deltagande i utvecklingen av restaurangens erbjudande och upplevelsekoncept.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för att:
• Planera och genomföra schemaläggning samt bemanningsplanering.
• Leda och fördela det dagliga arbetet inom serveringsteamet.
• Säkerställa en god gästupplevelse och hög servicenivå.
• Hantera kassafunktioner och enklare administration.
• Bidra till en kostnadseffektiv drift inom frukost-, fika- och serveringsverksamhet.
• Ansvara för inventarier och inköp kopplat till restaurangverksamheten.
• Säkerställa att rutiner för ordning, hygien och städning efterlevs.
• Introducera och utbilda nya medarbetare.
• Delta i planering och genomförande av event såsom bröllop, konferenser och andra arrangemang.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har eller har haft en liknande roll i branschen sedan tidigare. Vi värdesätter din förmåga att skapa god struktur, engagemang och ett gott samarbete med dina medarbetare. Vi tror att du kommunicerar tydligt och professionellt, både i mötet med gäster och i samarbetet med kollegor.
Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och motiveras av att utveckla restaurangkoncept och skapa goda gästupplevelser.
Du trivs i en dynamisk miljö där tempot kan variera och har förmågan att fatta beslut även under tidspress. Rollen innebär arbete utifrån verksamhetens behov, vilket gör att du behöver vara flexibel och ha möjlighet att arbeta kvällar, helger och andra obekväma arbetstider.Kvalifikationer
• Erfarenhet från restaurang- eller besöksnäring.
• Erfarenhet av arbetsledning eller ledande roll.
• God kunskap inom mat, dryck och service.
Meriterande
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av schemaläggning och personalplanering.
• Erfarenhet av arbete med event eller konceptutveckling.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap i en miljö där kvalitet, värdskap och samarbete står i centrum.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid.
Plats: Medlefors.
Anställning: Tillsvidare.
I denna rekrytering samarbetar Medlefors och restaurang Spisa med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Medlefors. Har du frågor eller funderingar runt tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren på karin@wikan.se
eller telefon: 0910-770985.
På grund av sommarperioden har vi valt att förlänga ansökningstiden, sista ansökningsdag är 2026-08-09.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Medlefors Hotell & Konferens Kontakt
Karin Nygren karin@wikan.se Jobbnummer
9971620