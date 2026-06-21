LIA inom AI, Content & Digital Marknadsföring
Soros Consulting AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du få praktisk erfarenhet av hur AI används för att skapa innehåll, bygga varumärken och driva digital tillväxt?
SOROS Consulting söker nu flera LIA-praktikanter som vill utvecklas inom AI, content marketing, sociala medier och digital marknadsföring.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med moderna AI-verktyg, skapa innehåll för verkliga verksamheter och vara en del av ett växande företag där dina idéer och insatser gör skillnad.
Under din LIA kommer du att få arbeta med
AI-verktyg som ChatGPT, Claude, Perplexity och liknande
Innehåll för LinkedIn och andra sociala medier
Research och omvärldsbevakning
Skriva texter och skapa innehåll
Video- och innehållsproduktion
SEO och digital synlighet
Analys och uppföljning av resultat
Effektivisering och automatisering med hjälp av AI
Vi söker dig som
Studerar digital marknadsföring, kommunikation, media, e-handel eller liknande
Är nyfiken på AI och ny teknik
Tycker om att skapa innehåll
Har god förmåga att uttrycka dig i skrift
Är självgående, initiativrik och vill utvecklas
Har ett intresse för sociala medier och digitala trender
Meriterande
Erfarenhet av Canva, CapCut eller liknande verktyg
Kunskaper inom SEO
Erfarenhet av sociala medier
Intresse för AI, automatisering och digital utveckling
Vi erbjuder
Praktisk erfarenhet av moderna AI-verktyg
Möjlighet att arbeta med riktiga projekt
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Flexibelt arbetssätt
Referenser och värdefull erfarenhet inför framtida karriär
Placering: Stockholm, hybrid eller distans
Omfattning: LIA enligt utbildningens upplägg
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-21Så ansöker du
Skicka CV, LinkedIn-profil eller en kort presentation om dig själv och berätta varför du är intresserad av att göra din LIA hos oss.
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9971607