Maskinoperatörer till Järna
Yourstaff 365 AB / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-06-21
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Vill du arbeta som maskinoperatör i en industrimiljö där kvalitet, teknik och utveckling står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad maskinoperatör till vår kund inom industrin. I rollen ansvarar du för att övervaka, ställa in och köra produktionsmaskiner samt säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och följer uppsatta säkerhets- och produktionskrav. Som maskinoperatör arbetar du med att starta, övervaka och justera maskiner, genomföra enklare kvalitetskontroller samt rapportera eventuella avvikelser i produktionen. Du ansvarar även för att hålla ordning på din arbetsstation och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Arbetet kan stundtals vara repetitivt och kräver att du kan hålla fokus och kvalitet under hela arbetspasset. Det är därför viktigt att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har en god arbetsdisciplin.
Arbetstider: måndag-fredag 07.00-16.00. Övertid kan förekommaDina arbetsuppgifter
Övervaka, ställa in och köra produktionsmaskiner för att säkerställa en säker och effektiv produktion
Genomföra kvalitetskontroller samt rapportera och hantera avvikelser i produktionen
Utföra enklare underhåll, rengöring och felsökning av maskiner för att minimera driftstopp och säkerställa hög kvalitet.
Flytta gods och pallar med truck Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller från tillverkande industri
God teknisk förståelse samt vana av att arbeta med maskiner och produktionsutrustning
Förmåga att arbeta noggrant, följa instruktioner och upprätthålla hög kvalitet i arbetet
Har truckkort och erfarenhet av truckkörning
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidater. Ansök därför så snart som möjligt!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, HR, kundtjänst och ekonomi. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
153 35 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Fadi Ada fadi@yourstaff.se Jobbnummer
9971614