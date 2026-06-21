Kassör/servetris På Restaurang I Hammarby Sjöstad Stockholm
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2026-06-21
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Kassör/Servetris Sökes till vår restaurang, belägger i Hammarby Sjöstad Stockholm, söker en engagerad och serviceinriktad person till rollen som kassör/servetris.
Är du en person som älskar mat dryckt och har en passion för utmärkt kundservice? Då kan det här vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och expediera beställningar med ett leende.
Hantering av kassasystem och dagliga kassarapporter.
Servering av mat och dryck till gästerna.
Se till att våra gäster alltid möts av en rent, trivsam miljö och bra helhetsupplevelse.
Tjänsten: Heltid/Deltid/kväll/Helg och kan leda till tillsvidare anställning
Vi söker dig som:
Har lite erfarenhet av serviceyrket (ej krav), gärna inom café eller restaurang.
Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv attityd.
Har god förmåga att samarbeta såväl som att arbeta självständigt.
Mellan 20-30 år gammalt
Svenska och engelska flytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: helenagroupab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurang". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helena Group AB
(org.nr 559586-4819) Jobbnummer
9971611