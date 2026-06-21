AI Content & Growth Manager
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga ett växande företags digitala närvaro med hjälp av AI, content och sociala medier?
SOROS Consulting söker en driven och kreativ person som vill ta ansvar för vår innehållsproduktion och bidra till att stärka vårt varumärke digitalt.
Om rollen
Du kommer att arbeta med planering, produktion och publicering av innehåll för sociala medier och digitala kanaler. Rollen passar dig som gillar att kombinera kreativitet, teknik och affärstänkande.Publiceringsdatum2026-06-21Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera innehåll för LinkedIn, Instagram, TikTok och andra relevanta kanaler
Skriva inlägg, artiklar och enklare marknadsmaterial
Producera och redigera kortformat video
Använda AI-verktyg för research, innehållsproduktion och effektivisering
Följa upp resultat och utveckla innehållsstrategier
Bidra till företagets digitala tillväxtKvalifikationer
Erfarenhet av content marketing, sociala medier eller digital marknadsföring
Mycket god förmåga att skriva på svenska
Erfarenhet av video- och innehållsproduktion
God förståelse för sociala medier och digitala trender
Van användare av AI-verktyg såsom ChatGPT, Claude, Perplexity eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Meriterande
Kunskaper inom SEO
Erfarenhet av LinkedIn-marknadsföring
Erfarenhet av CapCut, Canva eller Adobe-paketet
Erfarenhet av B2B-marknadsföring
Erfarenhet av automatisering och AI-baserade arbetsflödenSå ansöker du
Skicka:
CV eller LinkedIn-profil
Exempel på innehåll du har skapat
En kort beskrivning av hur du använder AI i ditt arbete idag
Placering: Stockholm / Hybrid / Remote
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9971606