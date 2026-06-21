Nattbagare för vardagar sökes till Robin Delselius Bageri
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2026-06-21
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Till hösten satsar vi vidare på att utveckla och bredda vårt sortiment med nya produkter, fler säsongsinspirerande bakverk och ännu bättre bröd.
Därför söker vi nu en engagerad och skicklig nattbagare som vill bli en viktig del av vårt bageriteam på Kvarnholmen.
Hos Robin Delselius Bageri bakar vi allt från grunden med stor omsorg om råvaror, hantverk och kvalitet. Vi arbetar med surdegar, kavlade degar, söta degar, matbröd, bullar och mycket annat gott, alltid med ambitionen att leverera produkter som vi själva är stolta över.
Varje dag bakar vi till våra kvartersbagerier i Kvarnholmen, Södermalm, Gamla Enskede, Sickla Köpkvarter och Grisslinge Havsbad.Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Heltid (100 %)
Arbetstid: 22.00–06.00, (endast vardagar och man är alltid ledig röda dagar)
Tillträde enligt överenskommelse efter sommaren
Lön enligt kollektivavtal
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har utbildning inom bageri eller motsvarande erfarenhet
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet som bagare
Har ett genuint intresse för hantverksbakning
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Vill vara med och utveckla både produkter och arbetssätt
Det viktigaste för oss är att du brinner för yrket och vill vara med och skapa riktigt bra bröd och bakverk tillsammans med ett engagerat team.
Om Robin Delselius Bageri
Robin Delselius Bageri är ett familjeföretag med stark förankring i hantverket. Vi kombinerar tradition med utveckling och arbetar ständigt för att bli bättre på det vi gör. Hos oss får du arbeta i ett välutrustat bageri tillsammans med kunniga kollegor som delar passionen för kvalitet, smak och genuint mathantverk. Vi tror på långsiktighet, yrkesstolthet och på att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946047-2063039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robin Delselius i Nacka AB
(org.nr 559068-4733), https://jobb.robindelseliusbageri.se
Tre Kronors väg 47 (visa karta
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131 31 NACKA Arbetsplats
Robin Delselius bageri Jobbnummer
9971624