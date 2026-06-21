Nattbagare för vardagar sökes till Robin Delselius Bageri

Robin Delselius i Nacka AB / Bagarjobb / Nacka
2026-06-21


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Till hösten satsar vi vidare på att utveckla och bredda vårt sortiment med nya produkter, fler säsongsinspirerande bakverk och ännu bättre bröd.
Därför söker vi nu en engagerad och skicklig nattbagare som vill bli en viktig del av vårt bageriteam på Kvarnholmen.
Hos Robin Delselius Bageri bakar vi allt från grunden med stor omsorg om råvaror, hantverk och kvalitet. Vi arbetar med surdegar, kavlade degar, söta degar, matbröd, bullar och mycket annat gott, alltid med ambitionen att leverera produkter som vi själva är stolta över.
Varje dag bakar vi till våra kvartersbagerier i Kvarnholmen, Södermalm, Gamla Enskede, Sickla Köpkvarter och Grisslinge Havsbad.

Publiceringsdatum
2026-06-21

Om tjänsten
Heltid (100 %)

Arbetstid: 22.00–06.00, (endast vardagar och man är alltid ledig röda dagar)

Tillträde enligt överenskommelse efter sommaren

Lön enligt kollektivavtal

Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Har utbildning inom bageri eller motsvarande erfarenhet

Har minst 1 års arbetslivserfarenhet som bagare

Har ett genuint intresse för hantverksbakning

Är ansvarstagande, noggrann och självgående

Vill vara med och utveckla både produkter och arbetssätt

Det viktigaste för oss är att du brinner för yrket och vill vara med och skapa riktigt bra bröd och bakverk tillsammans med ett engagerat team.

Om Robin Delselius Bageri
Robin Delselius Bageri är ett familjeföretag med stark förankring i hantverket. Vi kombinerar tradition med utveckling och arbetar ständigt för att bli bättre på det vi gör. Hos oss får du arbeta i ett välutrustat bageri tillsammans med kunniga kollegor som delar passionen för kvalitet, smak och genuint mathantverk. Vi tror på långsiktighet, yrkesstolthet och på att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.

Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946047-2063039".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Robin Delselius i Nacka AB (org.nr 559068-4733), https://jobb.robindelseliusbageri.se
Tre Kronors väg 47 (visa karta)
131 31  NACKA

Arbetsplats
Robin Delselius bageri

Jobbnummer
9971624

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