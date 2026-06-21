Köksbiträde På Restaurang I Hammarby Sjöstad Stockholm
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2026-06-21
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KÖKSBITRÄDE Sökes till vår Vietnamesisk restaurang, belägger i Hammarby Sjöstad Stockholm, söker en engagerad och person till rollen som köksbiträde.
Är du en person som älskar laga mat och har en passion för utmärkt kundservice? Då kan det här vara jobbet för dig! (ej krav)
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hjälpa till i köket
Diska och städa
Se till att vårt kök är av en ren och trivsam miljö.
Tjänsten: Heltid, deltid, kväll, helg, kan leda till tillsvidareanställda
Vi söker dig som:
Har lite erfarenhet av kökbiträde (ej krav), gärna inom restaurang.
Är noggrann, ansvarstagande och
har en positiv attityd.
Har god förmåga att samarbeta
såväl som att arbeta självständigt.
Språk: Vietnamesiska eller svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: helenagroupab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helena Group AB
(org.nr 559586-4819)
Hammarby Allé 130 (visa karta
)
120 66 STOCKHOLM Jobbnummer
9971612