Room attendent till Nyhyttans Kurort
Nyhyttan Brunnshotell AB / Städarjobb / Nora Visa alla städarjobb i Nora
2026-06-21
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Room Atendant sökes till natursköna Bergslagen!
Vill du jobba med naturen runt hörnet och som ger möjlighet till vandring och bad på ledig tid?
Är du praktiskt lagd med ett öga för det lilla extra som ger våra gäster en oförglömlig vistelse?
Sök då till oss på Nyhyttans Kurort som ligger en halvtimme nordväst om trästaden Nora.
Vi söker en Room attendant som är självgående, praktiker och som gillar att ligga steget före. Du bör ha god fysik då arbetet är praktiskt och måste kunna utföras effektivt. Givetvis är det att föredra om du har viss erfarenhet sen tidigare av verksamhet som denna eller liknande. Men dina personliga egenskaper är av vikt för att vi ska bli ett trivsamt team på arbetsplatsen.
Som arbetsgivare erbjuder vi ett unikt schema för att du ska få ut det mesta av vardagen. Här jobbar du 7 dagar och är ledig 7 dagar. Och för att göra det möjligt för dig som kanske bor långt bort men som vill söka till oss så erbjuder vi boende under din arbetsvecka.
En dag kan innehålla:
• Att säkerställa så att rummen uppfyller hotellets standard
• Städ och bäddning av hotellrum
• Fylla på och förbereda hygienartiklar och komplettera rum inför ankomster
• Vara behjälplig vid frukostservering
*Gästkontakt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: platsansvarig@nyhyttanskurort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyhyttan Brunnshotell AB
(org.nr 556973-6878)
Nyhyttan 325 (visa karta
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713 94 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annika Reuter Platsansvarig@nyhyttanskurort.se Jobbnummer
9971610