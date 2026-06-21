Erfaren finsnickare / specialsnickare sökes
HFH bygg och montage AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-21
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Vi söker dig som älskar trä, detaljer och genomtänkta lösningar.
Du är en skicklig snickare med erfarenhet av finsnickeri, platsbyggda lösningar eller specialanpassade projekt. Du uppskattar projekt där hantverket får synas och där kvalitet, precision och problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Till en början kommer du att arbeta inom HFH Bygg & Montage, men rollen är också en möjlighet att vara med och bygga upp vår framtida satsning inom platsbyggda interiörer, specialsnickerier och exklusiva träprojekt.
Vad vi arbetar med
Vi bygger miljöer där trä, kvalitet och detaljer får ta plats.
Våra projekt kan vara:
Platsbyggda interiörer och specialsnickerier
Hotell, restauranger och konferensmiljöer
Kontor och kommersiella miljöer
Exklusiva bostäder och villor
Bibliotek, förvaring och speciallösningar
Marina miljöer och projekt nära havet
Tillbyggnader, ombyggnationer och träbaserad nyproduktion
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av kvalificerat snickeriarbete
Har ett öga för detaljer, material och finish
Är självgående och lösningsorienterad
Trivs med varierande projekt och utmaningar
Är stolt över ditt hantverk och lämnar hög kvalitet efter dig
Har B-körkort
Det här erbjuder vi
Varierande projekt med hög grad av hantverk
Möjlighet att arbeta med trä som huvudmaterial
Stor möjlighet att påverka och utvecklas
Ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet
Kollektivavtal, pension och försäkringar
Möjlighet att vara med från början och bygga något långsiktigt
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan skickas till:ansokan@hfhbygg.se
Frågor?
Ring eller sms Heyman på 070-999 39 44. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: ansokan@hfhbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HFH bygg och montage AB
(org.nr 559386-7541)
Östra Eriksbergsgatan 38 (visa karta
)
417 60 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HFH bygg & montage AB Kontakt
COO
Heyman Ahmadi heyman@hfhbygg.se 070-9993944 Jobbnummer
9971629